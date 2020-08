Nhận biết những cảnh báo về sức khỏe nam giới

Chảy dịch mủ đầu dương vật cũng là một trong những biểu hiện không được bỏ qua. Nguyên nhân gây bệnh thường gặp do nhiễm khuẩn, bao gồm: lậu, nấm chlamydia, nhiễm khuẩn tiết niệu. Bệnh thường lây nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn, sử dụng chung đồ lót với người mắc bệnh.

Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm tinh hoàn, viêm bàng quang, nhiễm khuẩn huyết, vô sinh... Đã có rất nhiều trường hợp vô sinh thứ phát sau khi bị viêm niệu đạo. Trường hợp gặp triệu chứng trên, cần gặp bác sĩ nam khoa ngay, nhịn tiểu ít nhất 6 giờ để kết quả xét nghiệm được chính xác.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Kiên (Trung tâm nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)