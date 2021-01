Nhậu say bị bạn nhét đinh vít dài 6 cm vào niệu đạo

Chẩn đoán từ cơ sở y tế tuyến trước ghi nhận một dị vật niệu đạo của bệnh nhân và đang gây tình trạng nhiễm trùng. Niệu đạo là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu (lỗ sáo) để đưa nước tiểu ra bên ngoài. Đối với nam giới, niệu đạo còn có chức năng dẫn tinh dịch ra ngoài.

Dị vật nằm trong niệu đạo khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn, không đi tiểu được, không thể ngủ được và có nguy cơ nhiễm khuẩn, gây áp xe vùng niệu đạo sinh dục. Kết quả nội soi ghi nhận niệu đạo bệnh nhân viêm nhiều, xung huyết, có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu và lấy ra dị vật là cây đinh vít 6 cm nằm trong niệu đạo.

Bệnh nhân cho biết, anh đi nhậu với 6 - 7 người bạn, trong lúc say thì bị một bạn nhét vít vào niệu đạo. Khi tỉnh dậy anh đã thấy cộm đau, khó chịu đường tiểu và còn sờ được vùng đầu khóa lục giác của chiếc vít nhưng anh loay hoay dùng nhiều cách nhằm lấy đinh vít ra mà không được. Ngược lại, đinh vít càng đẩy vào sâu trong đường tiểu.

Trong suốt 3 ngày, để có thể đi tiểu, anh T. dùng một sợi dây điện nong rộng đường tiểu. Về sau, không chịu nổi đau đớn ngày càng dữ dội, anh T. mới đến một bệnh viện địa phương và được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Theo anh T., ban đầu anh chỉ nghĩ đây là trò đùa đơn giản, rồi dị vật sẽ được tiểu ra, không ngờ hậu quả quá nặng nề.

Thạc sĩ-bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng Đơn vị niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân, cho biết khi tiến hành phẫu thuật, ê kíp ghi nhận mô niệu đạo trong tình trạng viêm dính, nhiễm khuẩn. Quá trình bóc tách niệu đạo khó khăn do đinh vít dài, gây viêm nặng dọc theo niệu đạo. Do tình trạng viêm, nhiễm khuẩn niệu đạo do đinh vít nên bệnh nhân sẽ có nguy cơ hẹp niệu đạo về sau. Bệnh nhân cần tuân thủ lịch tái khám theo dặn dò của bác sĩ để can thiệp ngay nếu có biến chứng hẹp niệu đạo.