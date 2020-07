Nhiều bệnh nhân được can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Quân y 121

Theo đó, nữ bệnh nhân N.T.S (70 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) tăng huyết áp, viêm phổi, bị nhồi máu cơ tim cấp, hội chứng Cushing (bệnh lý nội tiết do rối loạn chức năng vỏ tuyến thượng thận), ST chênh lên… vào viện trong tình trạng rất nặng.

Thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân hẹp nặng 3 nhánh của động mạch vành trái và tiến hành can thiệp đặt stent.

Một bệnh nhân khác là ông P.T.V (68 tuổi, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) bị nhồi máu cơ tim cấp, ST chênh lên, bị tắc gần như hoàn toàn 1 nhánh của động mạch vành trái. Các bác sĩ đã đặt stent cho bệnh nhân V.

Một nữ bệnh nhân N.T.S (63 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đau ngực nhiều năm, điều trị khắp nơi không khỏi. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 chẩn đoán bệnh nhân S. hẹp nặng nhánh động mạch phải và đã đặt stent cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân…

PGS-TS Hồ Thượng Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội Can thiệp tim mạch Việt Nam, cho biết các ca can thiệp mạchvành tại Bệnh viện Quân y 121 đều được đặt stent thuận lợi, thành công. Đến thời điểm này, đội ngũ thầy thuốc và trang thiết bị tại Bệnh viện Quân y 121 hội đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật cao liên quan can thiệp mạch vành.