Nhiều hoạt động chăm lo tết cho bệnh nhân nghèo

Vào ngày 21.1 (27 tết), Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM tổ chức thăm và tặng quà cho số bệnh nhân phải ở lại điều trị trong những ngày tết với số lượng khoảng 200 phần quá (trị giá 1 triệu đồng/phần).

Cũng trong ngày 21.1, BV phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức 4 tuyến xe từ thiện, với 198 suất cho bệnh nhân nghèo về quê ăn tết tại các tuyến đường từ các tỉnh miền Trung đến miền Tây Nam bộ. Trước đó, BV Ung bướu cũng phối hợp với các tổ chức xã hội khác trao hàng trăm phần quà và lì xì cho các bệnh nhân ung thư nghèo đón tết.

Trước đó, sáng 17.1, đại diện BV Da Liễu TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà tết cho các bé bị khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP; tổ chức họp mặt thăm hỏi, chúc tết và tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại BV.

BV cũng đã hỗ trợ nhiều hoạt động chăm lo tết cho cộng đồng như: hỗ trợ “chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy” năm 2020 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên - công nhân phát động; chăm lo cho những người kém may mắn đón “Xuân thật vui tươi” do UBND phường 6, quận 3 tổ chức... BV Q.Thủ Đức tổ chức “phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BV này.

Các BV: Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Chợ Rẫy, Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng TP, Chấn thương chỉnh hình, Nguyễn Tri Phương… cũng đã chăm lo tết cho bệnh nhân nghèo đón tết thiết thực và ấm cúng.

Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, UBND TP.HCM cũng đã đi thăm và chúc tết y bác sĩ tại các BV trên địa bàn TP.

Trong ngày 18.1, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm, chúc tết tại BV Nhân dân 115. Ông Khuê đã khen BV Nhân dân 115 có những bước tiến bộ rất chắc, là BV hàng đầu của TP. BV phát triển không chỉ là thiết bị công nghệ - y tế thông minh mà còn là đội ngũ viên chức trở thành điểm tin cậy cho người bệnh. Ông tin tưởng BV sẽ đạt những kết quả xuất sắc hơn nữa là là BV điển hình của TP và cả nước.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã đi thăm hỏi và chúc tết các bệnh viện ở TP.HCM. Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị trực tết, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.