Nhiều vụ tai biến nặng sau tiêm chủng

Theo Cục Y tế dự phòng, các trường hợp tai biến nặng đều đã được hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân. Theo đó, 4 trường hợp phản ứng phản vệ do đặc tính của vắc xin (17,4% các ca); 9 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên (có bệnh mãn tính, bẩm sinh, chiếm 39,1%); 10 trường hợp không rõ nguyên nhân (43,5%). Không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng do chất lượng vắc xin hoặc do lỗi thực hành tiêm chủng.