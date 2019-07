Cứu kịp thời 2 trẻ bị tai biến nặng sau tiêm chủng tại TP.HCM

Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, từ tháng 2.2019 đến nay, TP đã tiêm ComBE Five là trên 40.000 mũi (16.891 mũi 1, 13.830 mũi 2 và 9.396 mũi 3. Ngoài 2 trường hợp phản ứng nặng, còn lại 1.976 trường hợp bị phản ứng nhẹ thông thường sau tiêm, chiếm tỷ lệ 4.9%, tương đương tỷ lệ thử nghiệm lâm sàng. Theo phân loại của Bộ Y tế, phản vệ được phân thành 4 mức độ như sau: (lưu ý mức độ phản vệ có thể nặng lên rất nhanh và không theo tuần tự) 1. Nhẹ (độ I): Chỉ có các triệu chứng da, tổ chức dưới da và niêm mạc như mày đay, ngứa, phù mạch. 2. Nặng (độ II): Có từ 2 biểu hiện ở nhiều cơ quan: a) Mày đay, phù mạch xuất hiện nhanh. b) Khó thở nhanh nông, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi. c) Đau bụng, nôn, ỉa chảy. d) Huyết áp chưa tụt hoặc tăng, nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp. 3. Nguy kịch (độ III): Biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ nặng hơn như sau: a) Đường thở: tiếng rít thanh quản, phù thanh quản. b) Thở: thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở. c) Rối loạn ý thức: vật vã, hôn mê, co giật, rối loạn cơ tròn. d) Tuần hoàn: sốc, mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp. 4. Ngừng tuần hoàn (độ IV): Biểu hiện ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.