Những dấu hiệu cảnh báo khối u não bạn nên biết

Nhiều người từng tin rằng điện thoại di động là một trong những lý do chính đằng sau bệnh ung thư não.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Oxford (Anh) cho thấy điện thoại di động không có tác hại làm hỏng tế bào. Các tác giả nghiên cứu đã đề cập rằng bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động có công suất thấp và nó không có khả năng gây ung thư não, theo Health Site.

Sau đây là các yếu tố rủi ro khác mà bạn cần biết có thể gây ung thư não.

1. Tiền sử gia đình

Nếu bất cứ ai trong gia đình từng mắc bệnh ung thư não, nguy cơ phát triển khối u não sẽ tăng đáng kể ở những người thân.

2. Béo phì

Thừa cân có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe khác nhau và ung thư não là một trong số đó. Một số nghiên cứu đã đề cập rằng những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh u não.

3. Hệ thống miễn dịch yếu

Nếu hệ thống miễn dịch của một người bi suy yếu, người đó có nhiều nguy cơ phát triển u lympho của não (ung thư bắt nguồn từ tế bào lympho). Điều này dẫn đến sự tăng trưởng bất thường của các tế bào bên trong não.

4. Bị phơi nhiễm phóng xạ

Phơi nhiễm phóng xạ: Nếu bạn trải qua điều trị các loại ung thư khác như bệnh bạch cầu, khả năng phát triển ung thư não là rất cao. Thông thường, các khối u não phát triển sau 10-15 năm tiếp xúc với bức xạ.

Các dấu hiệu cảnh báo khối u não bạn nên biết

Đó là những triệu chứng bạn nên đề phòng. Các khối u não có đủ hình dạng và kích cỡ, và các triệu chứng của chúng cũng vậy, theo Health Site.

"Chìa khóa cho các triệu chứng của khối u phụ thuộc vào vị trí của nó", Theodore Schwartz, bác sĩ phẫu thuật thần kinh thuộc Trung tâm não và cột sống Weill Cornell, Mỹ, cho biết.

Ví dụ, nếu khối u gần phần não điều khiển cánh tay hoặc thị lực, các triệu chứng có thể là yếu chân tay hoặc mờ mắt.

Sau đây là một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến hơn:

• Động kinh

Khi có khối u, co giật thường là một trong những dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Giống như khối u, co giật có nhiều dạng. Có thể bị co giật toàn thân, hoặc giật hoặc uốn cong một chi hoặc một phần của khuôn mặt.

• Vụng về

Sự vụng về, lóng ngóng ở chân hoặc tay có thể là dấu hiệu. Gặp vấn đề khi nói, nuốt hoặc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt là một số cách vụng về có thể báo hiệu khối u bên trong hoặc xung quanh đầu.

• Tê

Giống như vụng về, mất cảm giác ở một phần cơ thể hoặc khuôn mặt cũng là một dấu hiệu của khối u ở não. Đặc biệt, nếu một khối u hình thành trên thân não, nơi não kết nối với tủy sống, người bệnh có thể bị mất cảm giác hoặc cử động vụng về.

• Thay đổi trong bộ nhớ hoặc suy nghĩ

Các khối u có thể gây ra những thay đổi lớn trong hành vi hoặc tính cách của một người. Những người có khối u có nhiều khả năng gặp vấn đề trong việc ghi nhớ mọi thứ, cảm thấy bối rối hoặc phải vất vả khi phải suy nghĩ, theo Health Site.

• Buồn nôn

Cảm thấy buồn nôn hoặc đau dạ dày, đặc biệt là nếu các triệu chứng đó kéo dài và không giải thích được, có thể là dấu hiệu của một khối u.

• Thay đổi tầm nhìn

Tầm nhìn mờ, nhìn một hóa hai, hoa mắt và mất thị lực đều liên quan đến các khối u.

• Đau đầu không thường xuyên

Mặc dù hầu hết chúng ta sẽ nghĩ, đau đầu thường không phải là một dấu hiệu sớm của khối u não. Đó có thể là dấu hiệu của một khối u rất lớn, nhưng đó thường ở giai đoạn sau.