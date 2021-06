Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư bạn cần phải biết

“Hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng có thể do ung thư mà cũng có thể do những thứ khác gây ra. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào không thuyên giảm hoặc trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đi gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gây ra chúng”, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ được Eat This, Not That! dẫn lại.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết thêm, nếu ung thư không phải là nguyên nhân, bác sĩ có thể giúp tìm ra nguyên nhân là gì và điều trị nó, nếu cần.

"Ví dụ, các hạch bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể và giúp thu giữ các chất độc hại trong cơ thể. Các hạch bạch huyết bình thường rất nhỏ và có thể khó tìm thấy. Nhưng khi bị nhiễm trùng, viêm hoặc ung thư, các cục u có thể lớn hơn.

Những cục u gần bề mặt của cơ thể có thể đủ lớn để bạn có thể cảm nhận được bằng ngón tay, và một số thậm chí có thể được nhìn thấy như sưng tấy hoặc một khối u dưới da.

Một lý do khiến các hạch bạch huyết có thể sưng lên là nếu ung thư bị mắc kẹt ở đó. Vì vậy, nếu bị sưng hoặc nổi cục bất thường, bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra”, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo, theo Eat This, Not That!

Những dấu hiệu phổ biến có thể do ung thư

Nếu thấy những thay đổi về da như một cục u chảy máu hoặc chuyển sang đóng vảy, nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi, vết loét không lành hoặc màu vàng ở da hoặc mắt (vàng da), bạn nên đi gặp bác sĩ ngay. Ảnh minh họa: Shuttertock

Dưới đây là một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến hơn có thể do ung thư . Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào trong số này cũng có thể do các vấn đề khác gây ra, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.

- Mệt mỏi hoặc cực kỳ mệt mỏi mà không thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

- Giảm cân hoặc tăng từ 10 pound (4,5 kg) trở lên mà không rõ lý do.

- Các vấn đề về ăn uống như không cảm thấy đói, khó nuốt, đau bụng hoặc buồn nôn và nôn.

- Sưng hoặc nổi cục ở bất cứ đâu trên cơ thể.

- Dày hoặc có khối u ở vú hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

- Đau, đặc biệt là mới hoặc không rõ lý do, không biến mất hoặc trở nên tồi tệ hơn.

- Những thay đổi về da như một cục u chảy máu hoặc chuyển sang đóng vảy, nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi, vết loét không lành hoặc màu vàng ở da hoặc mắt (vàng da).

- Ho hoặc khàn giọng không biến mất.

- Chảy máu hoặc bầm tím bất thường không rõ lý do.

- Thay đổi thói quen đi tiêu, chẳng hạn như táo bón hoặc tiêu chảy, những điều này không biến mất, hoặc phân trông khác trước đây.

- Những thay đổi ở bàng quang như đau khi đi tiểu, tiểu ra máu hoặc cần đi tiểu thường xuyên hơn hoặc ít hơn.

- Sốt hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

- Nhức đầu.

- Vấn đề về thị giác hoặc thính giác.

- Các thay đổi ở miệng như lở loét, chảy máu, đau hoặc tê.