7 thói quen xấu gây hại hệ thống miễn dịch của bạn

Khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn càng trở nên cấp thiết hơn. Tuy nhiên, có nhiều thói quen bạn làm hằng ngày đang làm giảm khả năng chống lại vi rút và thậm chí một số bệnh của cơ thể.

Tất nhiên, có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta (chẳng hạn như tuổi già) có thể cản trở chức năng miễn dịch. Điều này làm cho việc tập trung vào những điều chúng ta có thể giải quyết ngay bây giờ càng trở nên quan trọng hơn để chuẩn bị hệ thống miễn dịch của chúng ta cho tình huống xấu nhất sau này.

Các chuyên gia tại Harvard T.H. Trường Y tế Công cộng Chan gần đây đã xuất bản Hướng dẫn Sống Khỏe mạnh 2020/2021, và từ đó, Eat This, Not That! đã trích ra 7 yếu tố chính có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn.

Những thói quen dưới đây bạn có thể kiểm soát được...

1. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Ăn một chế độ ăn chủ yếu là thực phẩm chế biến sẵn và - thiếu trái cây và rau tươi - có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn.

Thực phẩm đã qua chế biến thường chứa nhiều chất béo bão hòa hoặc chứa nhiều đường. Đôi khi, chúng có hàm lượng cao trong cả hai thứ đó và tiêu thụ chúng quá mức (và theo thời gian) có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, theo Eat This, Not That!

2. Ngủ không đủ giấc

Như các chuyên gia tại Harvard đã chỉ ra trong hướng dẫn năm nay, thiếu ngủ - hay nghỉ ngơi nói chung - có thể cản trở khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể. Khi chúng ta ngủ, một cytokine (là một phân tử rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch) được giải phóng giúp chống lại nhiễm trùng.

Vì vậy, cắt ngắn giấc ngủ của bạn có thể làm giảm số lượng cytokine và các tế bào miễn dịch quan trọng khác.

3. Uống rượu bia quá nhiều

Nhiều người trong chúng ta mong muốn có một ly rượu vang, rượu whisky hoặc bia vào cuối ngày làm việc. Tuy nhiên, uống quá nhiều cũng có thể tác động tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của bạn. Đặc biệt hơn, rượu có thể làm suy giảm hoặc ngăn chặn hoạt động bình thường của các tế bào miễn dịch, các chuyên gia Harvard cho biết.

Cố gắng hạn chế uống rượu bia của bạn chỉ một ly mỗi ngày, nên giảm xuống chỉ còn ba hoặc bốn ngày một tuần.

4. Hút thuốc lá

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hút thuốc lá không chỉ có thể gây hại cho hệ thống miễn dịch và làm cho hệ miễn dịch kém thành công hơn trong việc chống lại bệnh tật mà còn có thể làm tổn hại đến trạng thái cân bằng, làm tăng nguy cơ mắc một số rối loạn tự miễn dịch.

5. Bỏ qua căng thẳng

Căng thẳng mạn tính có thể âm thầm tàn phá hệ thống miễn dịch của bạn. Căng thẳng, giải phóng hormone cortisol, có thể ngăn chặn tình trạng viêm cần thiết để kích hoạt các tế bào miễn dịch và hoạt động của các tế bào bạch cầu. Theo Cleveland Clinic, các tế bào bạch cầu, còn được gọi là tế bào lympho, giúp chống lại nhiễm trùng, theo Eat This, Not That!

6. Béo phì

Hãy siêng tập thể dục và ăn uống lành mạnh để đừng bị béo phì Shutterstock

Như các chuyên gia tại Harvard đã chỉ ra, béo phì có liên quan đến chứng viêm mạn tính cấp độ thấp. Mô mỡ hoặc chất béo tạo ra adipocytokine có thể thúc đẩy quá trình viêm.

Các chuyên gia viết: “Nghiên cứu còn sớm, nhưng béo phì cũng đã được xác định là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với virus cúm, có thể do chức năng của tế bào T, một loại bạch cầu bị suy giảm”.

Hãy nỗ lực để làm giảm trọng lượng dư thừa vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều năm.

Bây giờ là một thứ mà bạn không phải lúc nào cũng có thể ngăn chặn hoặc kiểm soát…

7. Bệnh mạn tính

Đây không phải là một thói quen. Đối với một số người, các bệnh mạn tính như rối loạn tự miễn dịch là không thể tránh khỏi - bất kể họ ăn uống lành mạnh như thế nào hoặc tập thể dục bao nhiêu giờ một tuần.

Nhiều khi, mọi người được sinh ra với một bệnh tự miễn dịch, hoặc họ phát triển nó sau này trong cuộc sống mà không có dấu hiệu báo trước.

Các chuyên gia Harvard chỉ ra rằng một số rối loạn này có thể tấn công và có khả năng vô hiệu hóa các tế bào miễn dịch, theo Eat This, Not That!