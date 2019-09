Những dấu hiệu giúp bạn tự 'chẩn đoán' cơn đau bụng

Đau thắt bụng

Đau bụng kèm theo những cơn đau thắt, chảy máu ở trực tràng thường là dấu hiệu của các bệnh viêm ruột, từ Crohn đến viêm loét đại tràng. Bên cạnh những triệu chứng trên, viêm ruột còn có thể gây tiêu chảy, sụt cân, tiêu chảy, theo The Healthy.

Đau nóng ở giữa bụng

Những cơn đau bụng kèm cảm giác nóng, đặc biệt là sau khi ăn một bữa lớn, nhiều dầu mỡ thì có thể đó là triệu chứng của chứng của ợ nóng. Một triệu chứng khác của bệnh cũng thường xuất hiện là đắng miệng.

Ợ nóng xuất hiện thỉnh thoảng sẽ không đáng phải lo ngại. Thế nhưng, nếu bệnh xuất hiện thường xuyên, thậm chí là mạn tính thì được gọi là trào ngược a xít dạ dày . Khi bệnh kéo dài, không được điều trị có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa mạn tính.

Đau quanh rốn

Nếu cơn đau bụng xuất hiện quanh rốn kèm theo cơn đau âm ỉ gần vai, hay xuất hiện sau khi ăn những mòn nhiều chất béo thì có thể đó là do sỏi mật

Những phụ nữ trên 40 tuổi, đã sinh con sẽ có nguy cơ cao bị sỏi mật cao hơn bình thường. Sỏi mật có thể bắt đầu hình thành trong túi mật suốt nhiều năm mà không xuất hiện triệu chứng gì, theo The Healthy.

Đau bụng âm ỉ

Đau bụng âm ỉ, có cảm giác nóng và cơn đau có xu hướng giảm khi ăn hoặc uống thuốc kháng a xít. Đây đều là những dấu hiệu đặc trưng của loét dạ dày.

Ngoài ra, loét dạ dày cũng kèm theo các triệu chứng như đầy hơi, ợ, chán ăn hoặc giảm cân. Bệnh xảy ra khi xuất hiện vết loét trên niêm mạc dạ dày hoặc phần đầu của ruột non.

Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh là do vi khuẩn Helicobacter pylori hoặc lạm dụng một số loại thuốc chống viêm như không steroid như aspirin hay ibuprofen. Xét nghiệm máu thông thường có thể phát hiện có phải viêm loét dạ dày là do vi khuẩn hay không, theo The Healthy.