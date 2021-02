Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị ung thư phổi, da, vú...

"Ung thư là một căn bệnh xảy ra khi những thay đổi trong một nhóm tế bào bình thường trong cơ thể dẫn đến sự phát triển bất thường, không kiểm soát được tạo thành một khối u; điều này đúng với tất cả các bệnh ung thư, ngoại trừ bệnh bạch cầu (ung thư máu)", Ban tổ chức Ngày Ung thư Thế giới (4.2) cho biết.

Cũng theo Ban tổ chức Ngày Ung thư Thế giới, nếu không được điều trị, các khối u có thể phát triển và lây lan vào mô bình thường xung quanh hoặc đến các bộ phận khác của cơ thể qua đường máu và hệ thống bạch huyết, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thần kinh và tuần hoàn hoặc giải phóng các hormone có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, theo Eat This, Not That!

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, dưới đây là các triệu chứng của các bệnh ung thư phổ biến nhất, để bạn có thể phát hiện sớm và để đảm bảo sức khỏe của bạn và người khác.

1. Bệnh ung thư phổi

Dustin Diamond, người đóng vai Screech trên Saved by the Bell, vừa qua đời ở tuổi 44 vì bệnh ung thư phổi.

CDC cho biết: “Những người khác nhau có các triệu chứng khác nhau đối với bệnh ung thư phổi. Một số người có các triệu chứng liên quan đến phổi. Một số người bị ung thư phổi đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể (di căn) có các triệu chứng đặc trưng cho bộ phận đó của cơ thể. Một số người chỉ có các triệu chứng chung chung là không cảm thấy khỏe. Hầu hết mọi người bị ung thư phổi không có triệu chứng cho đến khi ung thư tiến triển”, theo Eat This, Not That!

Các triệu chứng ung thư phổi có thể bao gồm:

Ho nặng hơn hoặc không biến mất.

Tức ngực.

Khó thở.

Thở khò khè.

Ho ra máu.

Lúc nào cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Giảm cân không rõ nguyên nhân.

Những thay đổi khác đôi khi có thể xảy ra với ung thư phổi có thể bao gồm các đợt viêm phổi lặp đi lặp lại và các hạch bạch huyết (tuyến) sưng hoặc to bên trong ngực ở khu vực giữa phổi. Những triệu chứng này cũng có thể xảy ra với các bệnh khác.

Nếu bạn có một số triệu chứng này, hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm ra nguyên nhân.

2. Ung thư da

CDC cho biết: "Sự thay đổi trên da của bạn là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư da . Đây có thể là sự phát triển mới, vết loét không lành hoặc sự thay đổi ở nốt ruồi. Không phải tất cả các bệnh ung thư da đều giống nhau".

Theo CDC, đối với u ác tính, một cách đơn giản để ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo là ghi nhớ A-B-C-D-Es của u hắc tố

"A" là viết tắt của không đối xứng (Asymmetrical). Nốt ruồi hoặc đốm có hình dạng bất thường với hai phần trông rất khác nhau?

"B" là viết tắt của biên giới (Border). Đường viền có bất thường hay răng cưa không?

"C" là màu sắc (Color). Màu không đều?

"D" là đường kính (Diameter). Có phải nốt ruồi hoặc đốm lớn hơn kích thước của hạt đậu không?

"E" là để phát triển (Evolving). Nốt ruồi hoặc đốm có thay đổi trong vài tuần hoặc vài tháng qua không?

Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn nhận thấy những thay đổi trên da như mọc mới, vết loét không lành, thay đổi ở chỗ mọc cũ hoặc bất kỳ A-B-C-D-Es nào của khối u ác tính.

3. Ung thư vú

Tự kiểm tra ung thư vú Shutterstock

Theo CDC, những người khác nhau có các triệu chứng khác nhau của bệnh ung thư vú. Một số người không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư vú là:

Nổi cục mới ở vú hoặc dưới cánh tay (nách).

Dày hoặc sưng một phần vú.

Kích ứng hoặc lõm da vú.

Da đỏ hoặc bong tróc ở vùng núm vú hoặc vú.

Tụt núm vú hoặc đau ở vùng núm vú.

Tiết dịch núm vú không phải sữa mẹ, bao gồm cả máu.

Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng của vú.

Đau ở bất kỳ vùng nào của vú.

Hãy nhớ rằng những triệu chứng này có thể xảy ra với các tình trạng khác không phải là ung thư.

4. Ung thư cổ tử cung