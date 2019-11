Những điều hài lòng nhất khi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Quốc tế City

Bệnh viện Quốc tế City (City International Hospital) được thiết kế và xây dựng chuẩn 5 sao nằm trong khu Y tế kỹ thuật cao (YTKTC) duy nhất tại Việt Nam. Bệnh viện Quốc tế City được Ủy ban Nhân dân TP.HCM cấp giấy phép và đi vào họạt động từ ngày 5.1.2014. Điểm thuận lợi của bệnh viện khi nằm trong khu YTKTC đó chính là mô hình tổ hợp của y tế, giáo dục, phòng khám, khu ngoại trú, dân cư, nhà ở, trung tâm mua sắm, căn hộ dịch vụ…

Bệnh viện Quốc tế City nằm trong danh sách 6 bệnh viện được Bộ Y tế cho phép khám chữa bệnh cho người nước ngoài. Bộ Y tế cũng cho phép bệnh viện thực hiện hơn 7.000 kỹ thuật y tế, hoạt động theo phương châm kết hợp y khoa hiện đại và dịch vụ quốc tế. Với phương thức này, trong 4 năm hoạt động vừa qua, bệnh viện đã thu hút nhiều lượt bệnh nhân quốc tế như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Campuchia...

Nhiều ưu điểm nổi bật

Khám sức khỏe tổng quát là cách theo dõi, tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho mọi người. Bệnh viện Quốc tế City cung cấp nhiều gói khám dành cho mọi nhu cầu từ mức căn bản đến nâng cao. Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, bệnh viện sẽ thiết kế gói khám phù hợp. Đến với dịch vụ khám sức khỏe tổng quát của bệnh viện, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm được chăm sóc sức khỏe toàn diện, không lo về giá.

Nhiều dịch vụ khám ngoại viện cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng doanh nghiệp: xe chụp X-quang cơ động, xe đưa đón nhân viên, lấy máu xét nghiệm tại văn phòng doanh nghiệp.

Đội ngũ bác sĩ uy tín, nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn, khám bệnh kỹ lưỡng, chu đáo.

Quy trình khám đơn giản, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất tiện nghi.

Bệnh viện có đầy đủ các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân và gia đình, gói khám VIP cho khách hàng có nhu cầu. Chương trình khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp của nam và nữ. Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp. Chương trình khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Các gói khám sức khỏe hiện hành của Bệnh viện Quốc tế City đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Các dịch vụ bổ trợ

Ngoài các hạng mục khám sức khỏe tổng quát thông thường, Bệnh viện Quốc tế City còn có nhiều dịch vụ hỗ trợ tiện dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh như: xe đưa đón tận nơi, đo loãng xương… Bệnh viện thường xuyên tổ chức hội thảo sức khỏe miễn phí tại các công ty để tư vấn, giải đáp thắc mắc của người bệnh.

Những hoạt động trên nhằm giúp nhân viên văn phòng, người dân, có biện pháp phòng ngừa và kịp thời lên thời khóa biểu sinh hoạt, chế độ ăn uống, tập luyện thể thao phù hợp với sức khỏe; hạn chế một số bệnh thường gặp khi làm việc văn phòng như: béo phì, gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu. Đây là sự khác biệt mà không phải cơ sở y tế, bệnh viện nào cũng áp dụng.

Ngoài ra, bệnh viện cũng có những chuyên đề liên quan đến sức khỏe phục vụ miễn phí cho khách hàng như: cách cai nghiện thuốc lá, yoga đúng cách, lớp học tiền sản.

Phản hồi tích cực từ khách hàng

Bệnh nhân Nguyễn Huy Bảo (TP.HCM), sau khi khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City, chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều bệnh viện và trải nghiệm dịch vụ của các bệnh viện tốt, thậm chí là bệnh viện ở nước ngoài. Khi đến đến khám bệnh ở Bệnh viện Quốc tế City, tôi hoàn toàn yên tâm với chất lượng và cách chăm sóc bệnh nhân rất tận tâm của các bác sĩ và điều dưỡng tại đây”.

Đại diện Công ty CP Giao nhận - Vận chuyển IN DO Trần (ITL Group), bà Jina Mai, sau khi đề xuất cho nhân viên của công ty khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế City, đã đánh giá rất tốt và gửi lời cảm ơn chân thành đến bệnh viện. Bà viết: “Thay mặt nhân viên Công ty CP Giao nhận - Vận chuyển IN DO Trần (ITL Group), tôi xin cảm ơn Bệnh viện Quốc tế City đã hỗ trợ thành công chương trình khám của ITL, phản hồi của nhân viên rất tốt về dịch vụ. Mong rằng sẽ hợp tác với quý Bệnh viện Quốc tế City trong những đợt khám tiếp theo”.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Bệnh viện Quốc tế City cũng vinh dự được khám sức khỏe tổng quát cho nhiều công ty, tập đoàn lớn khác.