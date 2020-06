Những người nào dễ có nguy cơ đột quỵ và cách ngăn ngừa?

Các bệnh viện trong cả nước có quy trình can thiệp, điều trị đột quỵ Thanh Niên Online tổng hợp danh sách các bệnh viện có quy trình cấp cứu can thiệp, điều trị đột quỵ để bạn đọc có thể tham khảo (danh sách này có thể chưa cập nhật đầy đủ hết được các đơn vị, bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ) 1. Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM 2. Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 3. Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM 4. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) 5. Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM 6. Bệnh viện Q.Thủ Đức TP.HCM 7. Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM) 8. Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) 9. Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) 10. Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM) 11. Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) 12. Bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần kinh Quốc tế (TP.HCM) 13. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) 14. Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) 15. Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) 16. Bệnh viện An Bình (TP.HCM) 17. Bệnh viện Quận Tân Phú (TP.HCM) 18. Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) 19. Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) 20. Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) 21. Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) 22. Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội) 23. Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội) 24. Bệnh viện E (Hà Nội) 25. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 26. Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) 27. Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) 28. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 29. Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên 30. Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 31. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai 32. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 33. Bệnh viện khoa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 34. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 35. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 36. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 37. Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 38. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 39. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) 40. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 41. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 42. Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An 43. Bệnh viện T.Ư Huế 44. Bệnh viện Đà Nẵng 45. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 46. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 47. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 48. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 49. Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 50. Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai (Gia Lai) 51. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng 52. Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ 53. Bệnh viện Quân y 120 (Tiền Giang) 54. Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 55. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 56. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang 57. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng 58. Bệnh viện đa khoa Kiên Giang