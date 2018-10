Những nguy hiểm có thể xảy ra cho trẻ trong ngày Halloween

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), trẻ có nguy cơ tử vong cao gấp bốn lần bình thường khi hóa trang đi trên đường đến từng nhà để gõ cửa chúc tụng và xin kẹo.

Các chuyên gia khuyên cha mẹ đừng nên để trẻ đi một mình đến từng nhà để xin kẹo. Ngoài ra, những đồ hóa trang của trẻ nên có phát sáng vì 70% tai nạn xảy ra khi chúng băng qua đường. Độ tuổi tử vong thường từ 5-15 tuổi, theo CNN.

Theo Ban quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ, nguyên nhân tử vong là do những người lái xe say xỉn gây ra.

Dị ứng thực phẩm cũng là một trong những nguy cơ đe dọa trẻ vì khi chúng gõ cửa xin kẹo, chủ nhà cũng cho thức ăn. Theo các thống kê, cứ trong 13 trẻ dưới 19 tuổi ở Mỹ thì có một trẻ bị dị ứng thực phẩm. Theo nghiên cứu của nhóm Giáo dục và Nghiên cứu Dị ứng Thực phẩm (Mỹ), sữa, trứng, đậu phộng, đậu nành, bột mì, cá là những nhóm tác nhân gây nên dị ứng.

Trong đó, có một vài tác nhân có thể gây nguy cơ tử vong ở trẻ.

Trong đêm lễ hội Halloween, trẻ cũng có nguy cơ bị bỏng cao. Nhiều nhà thường trang trí lồng đèn làm bằng quả bí ngô trong nhà hay trên đường đi. Đó chính là nguyên nhân gây bỏng ở trẻ.

Ngoài ra, chúng còn làm cho trẻ bị thương.

Thêm vào đó, trong đêm Hallowen, trẻ được cho rất nhiều kẹo. Hiệp hội Răng Hàm Mặt Mỹ khuyến cáo đường caramen, kẹo bơ cứng, kẹo mềm thường dính lâu vào răng, làm tăng nguy cơ sâu răng.

Một thống kê hằng năm của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (Mỹ) cho thấy 9 tỉ USD (210.151 tỉ đồng) được chi mỗi năm cho lễ hội Halloween.