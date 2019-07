Những nguyên nhân phổ biến gây rối loạn chức năng tình dục

Rối loạn chức năng tình dục đề cập đến vấn đề trong bất kỳ phần nào của hoạt động tình dục, từ kích thích đến cực khoái. Nó có thể liên quan đến các yếu tố thể chất như bệnh tật, phẫu thuật, thay đổi nội tiết tố thời mãn kinh hay các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống và khó khăn trong mối quan hệ.

Trong giới hạn bài này, sẽ chỉ nhắc đến một số nguyên nhân thể chất phổ biến nhất khiến phụ nữ thiếu ham muốn hoặc đau đớn, khó khăn khi quan hệ tình dục, theo Verywellhealth.

Cắt tử cung

Cắt tử cung là phẫu thuật phụ khoa phổ biến nhất và khoảng 20% phụ nữ cho biết sự suy giảm chức năng tình dục sau phẫu thuật. Một số người không còn cơn co thắt tử cung cực khoái như trước. Phẫu thuật này có thể dẫn đến sự thay đổi cảm giác vật lý trong quá trình thâm nhập sâu khi giao hợp.

Cắt bỏ tử cung và buồng trứng cũng gây suy giảm mạnh hoóc môn giới tính. Liệu pháp thay thế hoóc môn - có hoặc không thay thế testosterone - có thể giúp phục hồi chức năng tình dục ở phụ nữ gặp khó khăn về tình dục sau phẫu thuật này.

Các nghiên cứu cho thấy liệu pháp estrogen ở phụ nữ mãn kinh đã bị cắt tử cung cải thiện lưu lượng máu âm đạo, khô âm đạo và khả năng đạt cực khoái. Điều trị testosterone có thể cải thiện ham muốn tình dục và hưng phấn.

Co thắt âm đạo/hội chứng co thắt âm đạo/chứng co thắt âm đạo (Vaginismus)

Co thắt âm đạo là hội chứng xảy ra khi cơ âm đạo không co thắt hoặc liên tục co bóp khi có vật thể cố gắng xuyên âm đạo.

Kết quả là ngăn việc quan hệ tình dục hoặc gây ra đau đớn. Nó thường có thể được điều trị bằng cách sử dụng các chất làm giãn âm đạo cộng với việc luyện tập thư giãn. Tỷ lệ khắc phục thành công tăng lên khi có đối tác của chị em cùng tham gia vào quá trình trị liệu.

Tiền mãn kinh và mãn kinh

Phụ nữ đến tuổi mãn kinh trải qua những thay đổi nội tiết tố mạnh mẽ, bao gồm mức estrogen giảm mạnh. Điều này thường dẫn đến bốc hỏa, khô âm đạo, đổ mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng và giảm độ nhạy cảm tình dục. Testosterone giảm theo tuổi ở cả nam và nữ cũng làm giảm ham muốn tình dục của phụ nữ.

Với chị em thời kỳ này, thay thế estrogen giảm đau khi giao hợp và giúp bôi trơn âm đạo. Nếu giảm ham muốn do giảm nội tiết tố có thể được giải quyết bằng testosterone nữa nhưng nó dẫn đến việc nam tính hóa nếu dùng trong thời gian dài.

Ngoài ra, phụ nữ có thể đầu tư thêm vào màn dạo đầu hoặc mát xa gợi cảm, tăng cường kết nối với bạn tình. Dùng chất bôi trơn và tránh các tư thế tình dục thâm nhập rất sâu cũng là một biện pháp.

Thực tế, phản ứng tình dục ở mỗi người là khác nhau. Một số vấn đề tình dục dù không mấy dễ chịu nhưng lại phản ánh những thay đổi bình thường. Hãy nhớ, không phải tất cả các mối bận tâm hoặc vấn đề tình dục là "rối loạn chức năng".

Chị em cần chú ý đến những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày có thể gây ra rối loạn chức năng tình dục. Trong trường hợp thuốc gây ra các vấn đề tình dục, giải pháp đơn giản là đổi thuốc hoặc điều chỉnh liều lượng. Đừng ngại nói chuyện với bác sĩ và đối tác để được giúp đỡ và phối hợp tìm ra phương thức điều trị tốt nhất cho vấn đề cụ thể của mình nhé.