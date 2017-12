Đầu tiên, đó là những tai nạn do... đèn trang trí Giáng sinh, treo trên cây thông Noel. Các bác sĩ cho rằng đèn Giáng sinh rất nguy hiểm đối với trẻ em vì chúng có kích thước thích hợp khiến trẻ dễ nuốt vào.



Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ cho biết, trong dịp Giáng sinh năm ngoái, các khoa cấp cứu và trung tâm y tế tại nước này đã tiếp nhận 407 trường hợp bị thương. Trong đó 84 trường hợp liên quan đến các đèn Giáng sinh, 40 trường hợp bị thương do cây thông Giáng sinh và 159 trường hợp bị thương do các vật trang trí trên cây thông.

Tờ báo điện tử The Herald trích dẫn thông tin của công ty bồi thường tai nạn ở New Zealand (ACC), cho biết, công ty thường nhận đơn yêu cầu bồi thường cho tai nạn trong dịp Giáng sinh và Tết nhiều hơn những thời điểm khác trong năm. Những đơn đó cho thấy chấn thương cơ, đứt dây chằng và gân là những tai nạn phổ biến nhất ở trẻ trong những thời điểm này. Ngoài ra, ACC cũng đã nhận 166 đơn bồi thường cho những chấn thương phần mềm ở trẻ từ 0-14 tuổi ở Christchurch (New Zealand). Năm ngoái, chỉ riêng ở Christchurch, đã có 437 tai nạn liên quan đến đạp xe, xe scooter, ván trượt và hồ bơi trong tuần Giáng sinh và Tết. Tổng cộng ACC phải bồi thường là 116.582 USD.

