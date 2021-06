Những thói quen không ngờ tác hại khôn lường

Tất cả chúng ta đều biết rằng một số thói quen như ăn uống thiếu chất, xem tivi quá nhiều và ngủ không đủ giấc sẽ gây hại. Nhưng có một số thói quen tưởng là vô hại lại gây ra những hậu quả không tốt cho cơ thể, theo Eat This, Not That.

1. Tập thể dục quá sức

Nhiều người vẫn nghĩ rằng tập thể dục càng nhiều càng tốt. Nhưng cơ thể mỗi người có giới hạn nhất định và cần có đủ thời gian để phục hồi để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chạy bộ có thể đặc biệt gây nghiện. Hầu hết các chấn thương đều do tập luyện quá sức và không nghỉ ngơi đầy đủ.

2. Ăn trưa tại bàn làm việc

Một số người thường vừa ăn vừa làm việc và đây là một thói quen không tốt.

Hầu hết mọi người hiếm khi làm sạch bàn phím của mình dẫn đến sự tích tụ khủng khiếp của vi khuẩn, vi trùng và nấm.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona (Mỹ) phát hiện ra rằng bàn phím bẩn hơn nhiều so với bất kỳ bệ ngồi toilet nào. Các nhà nghiên cứu đã thu thập được nhiều dạng vi khuẩn có hại khác nhau bao gồm cả vi khuẩn E. coli và tụ cầu khuẩn, theo Eat This, Not That.

3. Làm việc ca đêm

Thường xuyên làm việc ca đêm có thể khiến đồng hồ tự nhiên của cơ thể bị xáo trộn, có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, đau tim và đột quỵ.

Thay đổi chu kỳ thức - ngủ cũng sẽ làm rối loạn việc sản xuất các hoóc môn đảm nhận việc trao đổi chất, làm tăng tỷ lệ béo phì và tiểu đường.

Uống qua nhiều vitamin có thể làm phản tác dụng ẢNH: SHUTTERSTOCK

4. Không xỉa răng

Các nghiên cứu cho thấy không dùng chỉ nha khoa thường xuyên dẫn đến các bệnh về nướu. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh giữ vệ sinh răng miệng kém dẫn đến nhiều bệnh kể cả bệnh tim.

5. Ăn vội vàng

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Circulation cho thấy ăn nhanh dẫn đến béo phì, các bệnh huyết áp cao và tiểu đường.

Tác giả nghiên cứu, bác sĩ tim mạch Takayuki Yamaji (Nhật Bản) cho biết thêm, ăn nhanh gây ra sự tăng giảm đột biến của đường huyết, có thể dẫn đến kháng insulin.

6. Uống quá nhiều vitamin

Cần cung cấp đủ vitamin và chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình, tuy nhiên, bổ sung quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ.