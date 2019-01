Những thói quen tai hại vào ban đêm làm da ngày càng xấu

Đi ngủ mà không rửa mặt

Ngay cả khi không trang điểm, bạn cũng nên rửa mặt hằng đêm, theo Desmond Shipp, bác sĩ da liễu tại Trung tâm y tế Wexner thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ).

Da trải qua giai đoạn sửa chữa và xây dựng lại vào ban đêm và các mảnh vụn như bụi, khói và các sản phẩm chăm sóc da có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá tồi tệ hơn, theo Reader.

Thiếu ngủ

Giấc ngủ giúp làn da đẹp và việc ngủ ít hơn 6 giờ vào ban đêm sẽ khiến làn da có ít thời gian hơn để tự sửa chữa và phục hồi, có thể dẫn đến nhiều nếp nhăn, da sần và quầng thâm dưới mắt.

Chọn không đúng kem chống lão hóa

Hầu hết các loại kem chống lão hóa chỉ là các loại kem dưỡng ẩm như dầu khoáng, theo ông Manish Shah, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Denver (Mỹ). Nếp nhăn trông xấu hơn khi chúng khô, vì vậy loại kem dưỡng ẩm nào cũng có tác dụng, nhưng chúng chỉ cải thiện tạm thời và không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của nếp nhăn, như mất collagen, tổn thương gốc tự do, tổn thương do ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường, theo Reader.

Chính vì vậy, khi chọn kem chống lão hóa phải là kem có chức năng chống lão hóa chứ không chỉ đơn thuần là kem dưỡng ẩm.

Ngủ nghiêng một bên hoặc ngủ úp

Ngủ úp hoặc ngủ nghiêng có thể khiến da bạn tiếp xúc với một số thứ khá khó chịu, chẳng hạn như vi khuẩn, da bong tróc và mồ hôi, làm nhiễm bẩn da. Bác sĩ Shipp khuyên bạn nên thay đổi bao gối ít nhất là hằng tuần, và thay thường xuyên hơn nếu bị mụn trứng cá.

Rửa mặt mỗi đêm mà không tẩy trang

Các bác sĩ da liễu luôn nhấn mạnh rằng rửa mặt trước khi đi ngủ là việc nên làm, nhưng cũng phải tẩy trang phấn son mỗi tối. Đừng bao giờ ngủ với lớp trang điểm trên da, vì nó có thể gây ra mụn trứng cá.

Chọn kem dưỡng ẩm không theo loại da

Kem dưỡng ẩm giúp mọi loại da sẽ có phân loại theo da. Nếu có làn da nhờn hoặc dễ bị mụn trứng cá, hãy tìm một công thức thích hợp với da đó. Một số công thức có chứa các thành phần có thể giúp chống lại mụn trứng cá và giữ cho làn da trông ẩm mượt, theo Reader.

Không chọn bao gối lụa

Nên chọn bao gối là lụa hoặc satin vì chất liệu này ít gây bào mòn da hơn. Da cũng dễ thở, không gây dị ứng và ít gây kích ứng khi chọn loại này.

Làm sạch da quá mức

Quá nhiều thứ tốt có thể gây hại cho làn da. Graceanne Svendsen, chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng tại Trung tâm phẫu thuật & phẫu thuật thẩm mỹ Shafer ở New York (Mỹ) cho biết, hầu hết các bệnh nhân đều làm sạch da quá mức, làm tổn thương hàng rào độ ẩm và hệ vi sinh vật của lớp bảo vệ tự nhiên. Vi khuẩn tự nhiên được làm sạch, chúng ta dễ bị nhiễm trùng, nổi mụn và da khô hơn.

Nhà nóng

Nhiệt độ trong nhà nóng sẽ làm hỏng da bạn. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên đặt máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ để giúp da dễ dàng duy trì độ ẩm hơn.

Phòng ngủ ấm

Một phòng ngủ ấm có thể không tốt cho sức khỏe làn da và chất lượng giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn ở nhiệt độ thấp hơn, theo ông Svendsen. Bạn có thể giữ nhiệt độ trong phòng mát mẻ vào buổi tối.

Thoa kem chứa vitamin B

Mặc dù vitamin C có thể hữu ích khi thoa lên da, nhưng vitamin B lại không hiệu quả. Nhiều loại vitamin B (như B12) chỉ có thể được hấp thụ ở ruột non, do đó, cho dù bạn có nạp bao nhiêu vào kem dưỡng ẩm hay huyết thanh, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt, bác sĩ Shah nói.

Các loại vitamin như niacin (vitamin B3) có thể có ảnh hưởng đến kết cấu và màu sắc của da, nhưng làn da có thể hấp thụ chúng. Nếu bạn thực sự muốn khai thác sức mạnh của vitamin B để cải thiện làn da và vẻ ngoài của da, hãy ăn các loại rau lá xanh như rau chân vịt, măng tây, đậu và đậu Hà Lan, theo Reader.

Tắm nước quá nóng

Tắm nước quá nóng có thể làm mất nước của da. Thay vào đó, hãy giữ nhiệt độ tắm mát hơn, và bôi kem dưỡng da sau đó.

Ăn thực phẩm chứa muối trước khi ngủ

Hãy suy nghĩ kỹ về bánh quy hoặc khoai tây chiên trước khi ngủ. Muối thêm từ bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể dẫn đến việc dư thừa chất lỏng, đặc biệt là quanh mắt. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ bị bọng mắt vào buổi sáng.