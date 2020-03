Những thông tin sai lầm, chưa có bằng chứng khoa học về Covid-19

Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Úc (The Australian Academy of Health and Medical Sciences) và là giáo sư kiêm nhiệm về dịch tễ học và thống kê học thuộc Đại học Notre Dames (Mỹ), giải thích rõ để mọi người hiểu đúng những thông tin sai về Covid-19 vẫn đang được lan truyền.