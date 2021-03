Những thực phẩm và đồ uống nên tránh khi bị đau họng

Đây là một bệnh thông thường do vi khuẩn gây ra, kéo dài trong 2-3 ngày và ảnh hưởng đến khả năng ăn, uống hoặc thậm chí nói chuyện. Hầu hết các trường hợp bạn bị đau họng kèm theo kích ứng nhất định rất khó xử lý.

Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị tại nhà giúp giảm đau và kích ứng, nhưng bạn nên tránh một số thói quen và thực phẩm có thể dẫn đến đau họng

Dưới đây là những thực phẩm phổ biến nhất mà bạn nên tránh xa trong mùa dễ bị đau họng này, theo Times of India.

1. Sữa chua

Nếu bạn bị đau họng thì nên tạm dừng ăn sữa chua Shutterstock

Nếu bạn là người yêu thích sữa chua và cũng đang bị đau họng, bạn nên tránh nó bằng mọi giá. Tại sao? Bởi vì người ta đã phát hiện ra rằng sữa chua làm trầm trọng thêm tình trạng ho bằng cách làm đặc đờm, một loại chất nhầy, tích tụ trong ngực.

2. Phô mai

Mặc dù phô mai rất giàu canxi, vitamin và khoáng chất, nhưng bạn không nên ăn khi bị đau họng, vì nó có thể làm tổn thương niêm mạc và tăng viêm họng, điều này không tốt cho bạn.

3. Trái cây có múi

Khi đang bị viêm họng, hãy nói hoàn toàn không với cam, chanh, kỷ tử vì vị chua và chát trong những loại trái cây này sẽ càng kích thích cổ họng của bạn và có thể gây dị ứng, ngứa ngáy.

4. Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán rất khó tiêu hóa, làm giảm khả năng miễn dịch và làm giảm khả năng chống lại vi rút của cơ thể. Ngoài ra, dầu nấu ở điểm bốc khói cao có thể dẫn đến ngứa và rát cổ họng.

5. Nước trái cây đóng hộp

Nước trái cây đóng hộp chứa nhiều đường và màu nhân tạo, có thể gây viêm và hàm lượng chất béo có thể dẫn đến trào ngược a xít trong dạ dày.

5. Me

Me tươi, me bột thường gây dị ứng ở cổ họng. Bạn nên tránh ăn me khi bị đau họng, vì nó có thể làm trầm trọng thêm cơn đau và kích ứng.

6. Bột Amchoor (bột xoài khô)

Bột Amchoor cũng có vị chua, mùi thơm và có thể làm trầm trọng thêm cơn đau cổ họng, vì vậy cần phải tránh, theo Times of India.