Vì sao bạn nên ăn sữa chua mỗi ngày?

Chuyên gia dinh dưỡng Anna Taylor, từ Trung tâm Dinh dưỡng Center for Human Nutrition at the Cleveland Clinic, Ohio (Mỹ), cho biết: “Chế độ ăn uống kém lành mạnh dẫn đến 80% trường hợp ung thư đại trực tràng”.

Hơn nữa, Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ ước tính có đến 47% trường hợp ung thư đại trực tràng có thể tránh được bằng cách ăn uống lành mạnh , vận động nhiều hơn và giữ cân nặng hợp lý, theo Verywell Health.

Gần đây nhất, các nhà khoa học đã phát hiện ra một cách đơn giản để thể ngăn ngừa bệnh căn bệnh quái ác này. Đó là ăn sữa chua. Ăn sữa chua để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng Trong một đánh giá mới về các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, ăn sữa chua có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ hai nghiên cứu lớn: Nghiên cứu Sức khỏe của Y tá và Nghiên cứu Theo dõi Chuyên gia Y tế, bao gồm 83.054 phụ nữ và 43.269 nam giới. Quá trình theo dõi diễn ra từ 26 đến 32 năm sau. Trong thời gian đó, có 2.666 trường hợp ung thư đại trực tràng phát mới. Kết quả đã phát hiện, những người tiêu thụ ít nhất một khẩu phần sữa chua mỗi ngày, đã giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, thậm chí trong cả chục năm sau. Sữa chua chứa đầy men vi sinh - bảo vệ đường tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Thực phẩm lên men đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của ung thư đại trực tràng. Men vi sinh tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách ngăn ngừa viêm và sản xuất các yếu tố hỗ trợ miễn dịch như a xít béo chuỗi ngắn. Ngoài ra, một số chủng men vi sinh tạo ra a xít lactic - có thể làm giảm độ pH trong ruột và có thể vô hiệu hóa các chất gây ung thư được tìm thấy trong cơ thể, theo Verywell Health.

Các chuyên gia cũng khuyên nên tầm soát ung thư đại trực tràng, tránh hút thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ ung thư Ảnh: Shutterstock

Một số loại thực phẩm có thể tiêu thụ để giảm nguy cơ ung thư đại tràng gồm ngũ cốc tự rang xay, bánh mì đen và gạo lứt, thực phẩm có chứa chất xơ, ít nhất là 30 gram chất xơ mỗi ngày, các sản phẩm từ sữa, ăn hạn chế thịt đỏ, hạn chế bia rượu.

Các chuyên gia cũng khuyên nên tầm soát ung thư đại trực tràng, tránh hút thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ ung thư, theo Verywell Health

Lợi ích tuyệt vời của sữa chua

• Nguồn bổ sung canxi

• Cải thiện tâm trạng, giải tỏa lo lắng

• Giảm cân

• Giảm mức cholesterol, từ đó nguy cơ mắc bệnh bệnh hiểm nghèo và các bệnh nghiêm trọng khác

• Giảm mức huyết áp, từ đó tránh được các vấn đề sức khỏe như đau tim, đột quỵ, phình động mạch, sa sút trí tuệ…

• Tăng cường sức khỏe xương, chống loãng xương