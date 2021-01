CDC Mỹ: 5 thói quen ăn uống lành mạnh để phòng chống COVID-19

Dưới đây là những thói quen ăn uống lành mạnh được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị để chống lại COVID-19 , theo Eat This, Not That!

1. Ăn thức ăn bổ dưỡng để giảm căng thẳng

Theo trang web của CDC Mỹ, một trong những cách tốt nhất để đối phó với đại dịch căng thẳng là điều trị cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng tốt và chăm sóc bản thân. Và chúng ta không chỉ nói chuyện tắm bong bóng, mặc dù đó là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng khi cần thiết. CDC Mỹ cũng khuyến nghị những cách đơn giản để xử lý căng thẳng như thiền và kéo giãn cơ thể, ăn các bữa ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ ngon và tránh sử dụng rượu quá nhiều.

Những lựa chọn bạn thực hiện cho chế độ dinh dưỡng thực sự có thể đóng một vai trò rất lớn trong khả năng miễn dịch cũng như mức độ căng thẳng của bạn.

2. Ăn nhiều trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả Shutterstock

CDC Mỹ nói rằng một trong những cách tốt nhất để chống lại các bệnh nhiễm trùng như COVID -19 là đảm bảo rằng bạn đang nhận được đủ lượng vitamin và khoáng chất. Có một số loại vitamin và khoáng chất đặc biệt tốt nhất cho hệ thống miễn dịch của bạn khi chống lại COVID-19, như vitamin C.

Vitamin C có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả. Hãy thêm bất kỳ thực phẩm giàu vitamin C nào vào bữa ăn của bạn hằng ngày để có cơ hội chống lại COVID-19 tốt hơn.

3. Uống sữa ít béo

Một loại vitamin quan trọng khác có thể giúp chống lại COVID-19 là vitamin D, có thể được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa, như sữa. Sữa có thể cung cấp cho cơ thể bạn một lượng vitamin D đầy đủ, cũng như một lượng chất béo lành mạnh và thậm chí một số protein.

Bạn cũng có thể bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu vitamin D vào bữa ăn của bạn.

4. Chuẩn bị bữa ăn với thực phẩm giàu kẽm

CDC Mỹ cũng nói rằng kẽm là một khoáng chất quan trọng khác nên được bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn uống của bạn để giúp chống lại COVID-19. Một số nguồn kẽm tốt nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình bao gồm thịt nạc, hải sản, các loại đậu, quả hạch và hạt, cũng như nhiều loại thực phẩm giàu kẽm khác.

5. Ăn thực phẩm toàn phần thay vì dùng thực phẩm chức năng

Nhìn chung, CDC Mỹ nói rằng cách tốt nhất để chống lại COVID-19 và các loại nhiễm trùng khác là ăn thực phẩm nguyên chất. Mặc dù thực phẩm chức năng có thể hữu ích nếu bạn không nhận đủ một số vitamin và khoáng chất nhất định, CDC nói rằng cách thực sự tốt nhất để có được những vi chất dinh dưỡng đó là ăn thực phẩm nguyên chất.

Nếu bạn cảm thấy mình không nhận đủ vitamin và khoáng chất trong ngày, CDC Mỹ khuyên bạn nên nói chuyện với dược sĩ, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để họ hướng dẫn bạn về những nhu cầu bổ sung đó, theo Eat This, Not That!