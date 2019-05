Nửa đêm thức dậy ướt đẫm mồ hôi, điều gì xảy ra?

Hiện tượng này khá phổ biến. Nguyên nhân do những cơn nóng bừng bất chợt . Cơ thể sẽ có cảm giác nóng ở cổ, đầu, sau đó lan đến ngực và kéo dài từ 30 giây đến 5 phút, theo Popsugar.

Mỗi năm có từ 10 đến 60% người bị những cơn nóng bừng bất chợt này, theo một nghiên cứu công bố trên Journal of the American Board of Family Medicine.

Với phụ nữ, mọi người thường nghĩ nóng bừng chỉ xuất hiện khi đến giai đoạn mãn kinh . Nhưng trên thực tế, nó có thể xuất hiện ở mọi thời điểm trong đời.

“Bất kỳ vấn đề gì làm giảm đáng kể nồng độ estrogen đều có thể ảnh hưởng đến chức năng điều hòa thân nhiệt ở vùng đồi dưới của não và dẫn đến tình trạng nóng bừng”, bác sĩ Sherry Ross Trung tâm y tế Providence Saint John (Mỹ) giải thích.

Mặc dù estrogen sẽ giảm khi đến thời kỳ mãn kinh nhưng nó cũng có thể giảm khi phụ nữ đến kỳ. Những ngày mà nồng độ estrogen rơi xuống mức thấp thường là ngày đầu tiên của chu kỳ và vài ngày trước đó, bà Ross nói thêm.

Không chỉ có do estrogen mà sự mất cân bằng của một số loại hoóc môn khác cũng gây đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm, bác sĩ khoa nội Kristine Arthur tại Trung tâm y tế MemorialCare Orange Coast (Mỹ) tiết lộ.

Bệnh cường giáp làm suy giảm cortisol. Tuyến thượng thận gặp trục trặc làm hạ mức độ aldosterone trong máu. Cả hai tình trạng này đều làm cơ thể nóng bừng, bác sĩ Arthur cho biết.

Do đó, với phụ nữ, khi đến kỳ và bị đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là điều bình thương. Nhưng với cả đàn ông và phụ nữ, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại và kéo dài thì cần phải đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân, theo MSN.

Những bất ổn do nội tiết hoàn toàn có thể được phát hiện bằng cách kiểm tra máu hoặc và nước tiểu. Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc và một số phương pháp khác, bác sĩ Arthur tiết lộ.

Bên cạnh sự mất cân bằng nội tiết, một số vấn đề cũng gây đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là đường huyết thấp, uống một số loại thuốc trị trầm cảm. Trong vài trường hợp, đổ mồ hôi ban đêm còn là dấu hiệu của nhiễm trùng, theo MSN.