Nuốt mảnh vỡ thủy tinh của ống thuốc, bé gái phải nhập viện cấp cứu

Đảm bảo an toàn khi cho trẻ chơi tại nhà, phụ huynh cần: - Để giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ dưới 3 tuổi bị nuốt, hóc, nghẹn dị vật gây nghẹt đường thở, đường ăn khi chơi đồ chơi, người trông trẻ nên kiểm tra thật kĩ mọi thứ trước khi đưa cho bé. - Không được rời mắt khỏi bé: Nhiều người tranh thủ thời gian bé ngủ để đi ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ 1 phút lơ là thôi cũng có thể xảy ra nhiều điều rủi ro. - Đảm bảo mọi thứ trong nhà đều trong giới hạn an toàn, trẻ em thường rất nghịch ngợm và sẽ đưa bất cứ thứ gì chúng nhặt được vào miệng, kể cả đó có là vật sắc nhọn. - Đặc biệt lưu ý để đồ đạc, hóa chất nguy hiểm ra khỏi tầm với của bé, để nhà luôn là nơi thân thiện, an toàn với trẻ. - Lưu sẵn các số điện thoại khẩn cấp phòng trường hợp cần đến. - Không tự ý móc họng trẻ để lấy các dị vật sắc nhọn, dễ vỡ.