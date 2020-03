Ô nhiễm không khí giảm 3 năm tuổi thọ

Trên toàn cầu, khoảng 75% số ca tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra ở những người trên 60 tuổi.

Cuộc nghiên cứu còn cho thấy, hút thuốc lá rút ngắn tuổi thọ trung bình của con người khoảng 2,2 năm. Con số này ở bệnh HIV/AIDS là 0,7 năm, các bệnh như sốt rét do ký sinh trùng hoặc bệnh do côn trùng như muỗi, ve và bọ chét gây ra là 0,6 năm và mọi hình thức bạo lực (bao gồm chiến tranh) là 0,3 năm.

Cũng theo nghiên cứu, so với các nguyên nhân gây chết sớm khác, ô nhiễm không khí là thủ phạm khiến số ca tử vong mỗi năm cao gấp 19 lần so với bệnh sốt rét, gấp 9 lần so với bệnh HIV/AIDS