'Phác đồ giờ vàng' cứu trẻ sinh non

Ngày 14.6, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Hạnh Phúc thông tin về những trường hợp sinh non được chăm sóc, nuôi dưỡng cải thiện.

TS-BS Cam Ngọc Phượng - Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa nhi sơ sinh & hồi sức sơ sinh của bệnh viện này cho biết: Bệnh viện áp dụng "Phác đồ giờ vàng" theo cách làm của một bệnh viện nhi lớn ở Úc, đến nay đã thực hiện cho 32 trường hợp sinh non.

Đáng lưu ý, trong đó có những trường hợp sinh quá non, như: em bé (con của thai phụ L.T.H) chào dời hồi tháng 3 vừa qua khi thai mới 26 tuần tuổi, bé chỉ nặng 800gr. Nhờ được chăm sóc theo phác đồ giờ vàng ngay tại phòng sinh, sức khỏe của bé được cải thiện, đến nay bé đã nặng hơn 2,2 kg.

Trường hợp khác là bé H.C.V cũng chào đời khi thai ở tuần thứ 26, nặng 950gr...

Theo TS-BS Cam Ngọc Phượng, "phác đồ giờ vàng" cho trẻ sinh non là thực hiện sớm trong 60 phút đầu sau sinh đối với trẻ sinh non khi thai dưới 32 tuần tuổi, trong đó nhóm thực hiện gồm các bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng được phân công nhiệm vụ cụ thể từng khâu xử trí cho bé. Mục đích nhằm giúp trẻ không bị hạ thân nhiệt, hạ đường huyết và suy hô hấp - là 3 nguy cơ cực kỳ nguy hiểm khi bé sinh non dưới 32 tuần.

Trẻ sinh non chưa phát triển hoàn thiện cả thế chất và tinh thần, thường đối mặt với những nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng... Do đó trẻ sinh non cần được chăm sóc, nuôi dưỡng thật kỹ ngay từ khi lọt lòng mẹ.