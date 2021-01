Phát hiện mới: Quá nhiều chất này có thể khiến bạn... giảm thọ

Tác giả chính của nghiên cứu và là nhà phân tích dữ liệu Paul Timmers từ Đại học Edinburgh (Anh) nói với Eat This, Not That!.

Nghiên cứu xuất hiện trên tạp chí Nature Communications, tổng hợp dữ liệu từ 3 nghiên cứu di truyền lớn của con người, "tiếp cận một mẫu chưa từng có với hơn 1 triệu người".

"Sử dụng di truyền học, chúng tôi đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy việc kiểm soát kém nồng độ sắt trong máu có liên quan đến nhân quả là tuổi thọ ngắn hơn và ít năm sống hơn trong tình trạng sức khỏe tốt", tác giả cho biết.

Nghiên cứu đã tiết lộ điều gì?

Các nhà nghiên cứu cho rằng không có nghĩa là bạn không bao giờ nên ăn thịt đỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm giàu chất sắt khác khỏi chế độ ăn uống của mình, mà nó khuyến khích bạn ý thức hơn về mức độ chất sắt Ảnh minh họa: Shutterstock

Sau khi kiểm tra ADN của những người sống lâu và khỏe mạnh so với những người trải qua các bệnh liên quan đến tuổi tác và thậm chí chết sớm, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định chính xác 10 vùng của bộ gien có liên quan đến ba chỉ số chính của sự lão hóa: tuổi thọ tối đa (lifespan), nhiều năm sống không bệnh tật (healthspan), và sống đến già (longevity).

Hai vùng như vậy, LDLR và FOXO3, được phát hiện rõ ràng là có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các gien giúp cơ thể chuyển hóa sắt, đó là điều khiến các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nồng độ sắt có thể đóng một vai trò trong quá trình lão hóa.

Tiến sĩ Joris Deelen, tác giả nghiên cứu cấp cao, người nghiên cứu sinh học của lão hóa tại Viện Sinh học về Lão hóa Max Planck ở Đức, giải thích rằng "sự biến đổi gien ở những vùng này dường như là quan trọng nhất đối với sự trao đổi chất sắt lành mạnh. Các gien bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi gien trong tám khu vực khác không liên quan trực tiếp đến chuyển hóa sắt".

Vì vậy, mức độ sắt có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn như thế nào? Về cơ bản, những người có lượng sắt cao có thể tăng nguy cơ chết trẻ hơn.

"Ai cũng biết rằng sự thiếu hụt chất sắt có thể gây ra tình trạng sức khỏe kém, nhưng lần đầu tiên chúng tôi cho thấy rằng đối với hầu hết mọi người, việc giảm một lượng nhỏ chất sắt trong máu - so với mức hiện tại của họ - có thể có lợi cho sức khỏe của họ", tiến sĩ Deelen nói.

Theo tiến sĩ Deelen, “sự trao đổi chất sắt và sự lão hóa lành mạnh trước đây không liên quan đến nhau".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khuynh hướng di truyền đối với nồng độ sắt cao hơn có liên quan đến việc giảm tuổi thọ, điều này phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Ý thức hơn về mức độ chất sắt của mình

Tác giả Timmers cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng các biến thể ADN, làm tăng nồng độ sắt trong máu (từ khi sinh ra), cũng làm tăng khả năng mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác và tử vong”.

Vì vậy, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ nên ăn thịt đỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm giàu chất sắt khác khỏi chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, nó có thể khuyến khích bạn ý thức hơn về mức độ chất sắt của mình.

Tác giả Timmers nói: “Mọi người có xu hướng mất khả năng điều chỉnh nồng độ sắt khi lớn tuổi, vì vậy thường xuyên kiểm tra nồng độ sắt của bạn có thể quan trọng để duy trì sức khỏe tối ưu khi về già”.

Tất nhiên, nghiên cứu thêm là cần thiết vì không rõ ràng về mức độ sắt tối ưu trong máu. Trên thực tế, nó có thể khác nhau ở mỗi người.

Tiến sĩ Deelen cho biết thêm: “Cần có các nghiên cứu lâm sàng sâu hơn để xác định các cơ chế chính xác mà quá trình chuyển hóa sắt có liên quan đến quá trình lão hóa khỏe mạnh”, theo Eat This, Not That!