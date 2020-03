Phát hiện mới về bệnh viêm gan B, C và uống Aspirin liều thấp

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England, do các nhà điều tra tại Viện Karolinska (Thụy Điển) và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) thực hiện, đã phát hiện bệnh nhân viêm gan B hoặc C chỉ uống nửa viên Aspirin 325 mg (tương đương 162,5 mg) mỗi ngày có thể giảm đến 43% nguy cơ ung thư gan và giảm 25% trường hợp tử vong.