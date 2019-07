Phát hiện thêm một lợi ích nữa của việc tập thể dục

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những căn bệnh giết người nhiều nhất thế giới. Hút thuốc là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Herlev-Gentofte (Đan Mạch) đã tiến hành nghiên cứu trên hơn 4.700 người đàn ông trung niên. Dữ liệu sức khỏe của họ bắt đầu được thu thập từ năm 1970 hoặc 1971, tức vào thời điểm họ còn rất nhỏ. Tính đến nay, tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 49.

Những người đàn ông sẽ cung cấp thông tin về thói quen, lối sống và bệnh sử. Các bài tập rèn luyên tim và phổi của họ cũng được thu thập và đánh giá. Toàn bộ quá trình theo dõi này kéo dài đến 46 năm và kết thúc vào năm 2016.

Những kết quả cho thấy ở tuổi trung niên, những người tập luyện thể thao ở mức độ trung bình có nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thấp hơn 21% so với người ít tập luyện.

Trong khi đó, tỷ lệ này ở người thường xuyên tập luyện là 31 %, theo Health 24.

Nguy cơ tử vong do phổi tắc nghẽn mạn tính cũng tương tự. Những người tập luyện ở mức độ trung bình có nguy cơ tử vong do phổi tắc nghẽn mạn tính thấp hơn 35% so với người ít tập luyện.

Với người thường xuyên tập luyện, nguy cơ tử vong thấp hơn đến 65%.

Những phát hiện mới này giúp củng cố thêm những nghiên cứu trước đây cho rằng tập luyện thể thao giúp giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngược lại, lối sống ít vận động làm đẩy nhanh tiến triển bệnh, theo Health24.