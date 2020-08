Sáng 15.8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật, lấy búi tóc nặng 1 kg từ dạ dày bệnh nhi 11 tuổi.

Trước đó, bé gái B.N.G.H (11 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, buồn nôn, kém ăn. Người nhà cháu bé cho biết khoảng 1 tuần trước, cháu có triệu chứng đau bụng và được gia đình đưa đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh, thậm chí tình trạng đau ngày càng tăng.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, chụp X-quang bụng, bác sĩ bệnh phát hiện có một khối bã lớn trong dạ dày khiến ruột bị tắc. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp để lấy khối bã ra khỏi dạ dày.

Bác sĩ Trần Doãn Chung (Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết, khối bã nằm trong dạ dày cháu bé là 1 búi tóc rất to, nặng khoảng 1 kg, làm tắc nghẽn toàn bộ đường thoát dạ dày xuống ruột non.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân này có thể mắc hội chứng Rapunzel, một hội chứng mà bệnh nhân thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, hoặc tóc người khác khiến tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày lâu ngày và có thể gây gây tắc, thủng ruột. Biểu hiện của việc này là bệnh nhân thường xuyên đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy…