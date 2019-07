Phẫu thuật lấy con sán dây dài 1,8 mét ra khỏi ruột bệnh nhân

Bệnh nhân tên Viren, sống ở thành phố Jind, thuộc bang Haryana của Ấn Độ. Ông đến Bệnh viện Jaipur vì bị đau bụng và sốt kéo dài, theo Daily Mail.

“Con ký sinh trùng thuộc họ sán dây có tên là Taeniidae”, bác sĩ phẫu thuật Pawar tại Bệnh viện Jaipur tiết lộ.

Tên khoa học của loài sán dây này là Taenia solium, hay còn gọi là sán dây lợn. Nó có thân hình dẹp và dài như dải băng rôn. Bệnh thường lây lan do ăn phải thịt lợn nhiễm sán , bác sĩ Pawar nói.

Ban đầu, thứ có trong thịt lợn chỉ là ấu trùng sán dây. Khi vào cơ thể, ấu trùng sẽ nở ra và trưởng thành, phát triển hoàn chỉnh thành sán dây.

Một điều may mắn cho ông Viren là đã đến bệnh viện để điều trị. Nếu không, sán dây lợn có thể sống nhiều năm trong cơ thể người và dài đến 7 mét. Nó có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng từ đau bụng đến co giật, động kinh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).