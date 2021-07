Phơi nắng có diệt được virus SARS-CoV-2?

TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ) cho biết, khi virus (SARS-CoV-2) rơi vào môi trường có tia cực tím thì nó sẽ bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Nếu bề mặt đồ vật có virus, khi đưa ra trời nắng với nhiệt độ cao và tia cực tím thì nó chết nhanh. Do đó, người ta dùng đèn tia cực tím trong phòng khám để tiệt khuẩn.

“Nhưng, điều đó không có nghĩa, mang người nhiễm SARS-CoV-2 ra phơi nắng thì sẽ diệt được virus. Bởi vì, virus này xâm nhập qua đường hô hấp, nó nằm trong phổi của người bị nhiễm. Do đó, khi phơi nắng (có tia cực tím) thì cũng không thể tác động được đến chúng, vì vậy, không thể diệt được virus SARSCoV trong phổi người bệnh”, TS Huy Nga giải thích.

PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, lưu ý dù tia cực tím có thể diệt virus trong khoảng thời gian cần thiết, nhưng phơi nắng không giúp diệt virus trong cơ thể.

Hình ảnh phổi trắng xóa gây suy hô hấp do virus SARS-CoV-2 tấn công. Trong phổi người, virus này không thể bị tiêu diệt khi người nhiễm phơi nắng, tắm nắng. ẢNH THẾ THẠCH

“Phơi nắng, tắm nắng lâu lại dễ ốm do nắng nóng. Trong khi đó, SARS-CoV-2 ở trong phổi người, không chịu tác động trực tiếp của tia cực tím. Khi chiếu tia, khi người đó phơi dưới nắng gay gắt thì nó vẫn ở trong người, rồi tiếp tục lây cho người xung quanh do tiếp xúc gần. Các ca lây nhiễm so SARS-CoV-2 đa số lây trong nhà, không gian kín không thông thoáng...”, PGS Phu giải thích.