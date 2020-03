Phòng dịch COVID-19: Có nên mở cửa sổ khi tự cách ly ở nhà?

Bạn có thể có nhiều câu hỏi chưa được trả lời về việc nên làm gì để giảm nguy cơ nhiễm và lây lan virus.

Nếu bạn đang tranh cãi về việc mở cửa sổ, hãy xem Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra lời khuyên về câu hỏi đặc biệt này.

Và cơ quan này khuyến khích hãy nên mở cửa sổ!, theo Express.

Lời khuyên là nên ở trong một căn phòng thông thoáng có cửa sổ rộng mở.

Nên mở cửa sổ càng nhiều càng tốt để nhà được thoáng khí và không khí được lưu thông nhằm bảo đảm có không khí sạch lưu thông trong nhà.

Nếu không thể mở cửa sổ, nên điều chỉnh máy lạnh ở chế độ thông gió cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng, nhà ở kém thông thoáng ảnh hưởng đến chất lượng không khí và có thể góp phần vào việc lây lan dịch bệnh. Và tại các cơ sở y tế có mật độ bệnh nhân truyền nhiễm cao, kém thông thoáng sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền, theo The New York Times.