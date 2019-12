Những cách đơn giản giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng

Sau đây là một số cách cải thiện chất lượng không khí trong phòng, theo trang tin The Health Site.

Tình trạng ô nhiễm bên ngoài thực sự đáng lo ngại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cứ đóng cửa suốt ngày. Với hệ thống thông gió thích hợp, các chất gây dị ứng sẽ không có cơ hội tích tụ bên trong nhà bạn. Thỉnh thoảng hãy mở một cửa sổ để ngôi nhà của bạn được “thở”.

Một khi bạn nghĩ chất lượng không khí trong nhà đã được cải thiện, bạn có thể đóng cửa lại.

Cách nào tốt hơn để loại bỏ độc tố khỏi ngôi nhà của bạn hơn cây cối? Các loại cây như huệ hòa bình (peace lily), mật cật hay hèo quạt (lady palm) và quan trúc âm (broadleaf lady palm) là những công cụ lọc không khí rất hiệu quả, do chúng có khả năng loại bỏ amoniac, formaldehyd và benzen khỏi không khí. Amoniac, formaldehyd và benzen là những chất độc phổ biến nhất do các sản phẩm gia dụng tạo ra, theo The Health Site.