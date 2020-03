Phòng dịch COVID-19: Găng tay cao su có ngăn ngừa lây bệnh?

Chào hỏi an toàn có thể bằng cách gật đầu, vẫy tay hoặc cúi người chào. Bên cạnh đó, WHO lưu ý: Mang găng tay cao su đến nơi công cộng không hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc COVID-19 . Do virus gây bệnh COVID-19 vẫn có thể bám trên găng tay, sau đó bạn chạm tay lên mặt và làm virus chuyển từ găng tay sang mặt dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, thường xuyên rửa tay đúng cách có tác dụng bảo vệ khỏi COVID-19 tốt hơn so với đeo găng tay cao su