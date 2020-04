Phòng dịch COVID-19: Nhiều người hiểu sai về bổ sung vitamin C

Quá nhiều vitamin C gây hại cơ thể

Theo dược sĩ La Dương Mỹ Duyên (Khoa Dược, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM): Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu có nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể. Đặc biệt, chức năng được biết đến nhiều nhất của vitamin C là tăng cường khả năng miễn dịch, sức đề kháng Vitamin C hoạt động như một chất chống ô xy hóa giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ các mô của cơ thể.

“Lượng vitamin C trung bình đáp ứng đủ cho nhu cầu của cơ thể được khuyến nghị hằng ngày là 75 mg ở phụ nữ và 90 mg ở đàn ông. Mọi người cần bổ sung vitamin C đúng cách. Việc sử dụng quá nhiều vitamin C cũng có thể trở thành một tác hại đối với sức khỏe ”, dược sĩ Duyên khuyến cáo.

2 yếu tố quyết định sức đề kháng trong dịch virus corona | Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115, Chuyên gia về bệnh lý tiêu hóa Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết: Tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng đúng là rất cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, nhất là trong mùa dịch COVID-19 hiện nay.

Trong đó, vitamin C là một loại vitamin thiết yếu cho cơ thể, có tác dụng chống ô xy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức đề kháng, hỗ trợ hấp thu sắt, tăng hấp thu canxi, tạo collagen…

“Cần lưu ý rằng, bổ sung vitamin C là cần thiết, tuy nhiên chỉ nên bổ sung vừa đủ”, bác sĩ Phượng nói.

Theo bác sĩ Phượng, sử dụng quá nhiều vitamin C có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của các cơ quan trong cơ thể và bệnh lý, như: tạo sỏi thận, mất cân bằng hấp thu các vitamin và khoáng chất khác...

Một số trường hợp dùng quá nhiều vitamin C gây tác dụng phụ ở đường tiêu hóa như xót ruột, đau bụng, buồn nôn, co thắt dạ dày, đầy hơi, khó tiêu…

Nên bổ sung vitamin C từ thực phẩm

“Những tác dụng phụ do quá nhiều vitamin C không đến từ các thực phẩm có chứa vitamin C mà đến từ việc bổ sung vitamin C ở dạng chất bổ sung như thực phẩm chức năng, viên uống vitamin C liều cao”, dược sĩ Duyên lưu ý.

Dược sĩ Duyên cho biết cụ thể: Bổ sung lượng vitamin C liều cao 1g hằng ngày hoặc lớn hơn có thể dẫn đến các tác dụng phụ lên hệ tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy,… Hơn nữa, sử dụng quá nhiều thực phẩm bổ sung vitamin C có thể làm tăng lượng oxalate trong thận, có khả năng dẫn đến sỏi thận.

“Tốt nhất là nên bổ sung vitamin C từ tự nhiên qua thực phẩm hằng ngày”, bác sĩ Phượng hướng dẫn.

Theo bác sĩ Phượng, vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm như rau xanh, trái cây. Đăc biệt, nhiều loại trái cây có vị chua là nguồn cung vitamin C dồi dào như cam, quýt, chanh, bưởi, dâu, cà chua… Vitamin C cũng được tìm thấy trong nhiều loại rau, củ như bông cải xanh, cải xoăn, rau bina (rau bó xôi), ớt chuông,…

Các bác sĩ khuyên người dân để phòng bệnh COVID-19 nên tăng cường rau, củ, quá có chứa vitamin C trong khẩu phần ăn hằng ngày.

“Không nên tùy tiện bổ sung vitamin C theo đường uống, nhất là vitamin C liều cao nếu không có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây ra các tác dụng gây hại sức khỏe”, bác sĩ Phượng cảnh báo.