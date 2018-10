Phụ nữ Hàn Quốc lo lắng trước thông tin băng vệ sinh chứa chất gây ung thư

Tờ Aju Business Daily, xuất bản tại Seoul (Hàn Quốc), đưa tin băng vệ sinh bọc cotton hữu cơ do công ty Daily Habit sản xuất đã trở thành một đề tài bàn luận sôi nổi hôm 17.10 trên các cộng đồng mạng dành cho giới nữ.



Công ty này phải đăng thông báo lên website khẳng định sản phẩm do họ làm ra an toàn và có mức chất gây hại rất thấp.

Sự việc lùm xùm xuất phát từ trước đó một ngày, khi JTBC, mạng thuê bao và công ty phát thanh ở Hàn Quốc, đưa tin mức radon được phát hiện trong sản phẩm băng vệ sinh của Daily Habit vượt xa tiêu chuẩn cho phép.

Đài này dẫn lời một chuyên gia y tế nói rằng sản phẩm trên có thể gây ung thư da và các loại ung thư khác riêng biệt cho phái yếu.

Radon là loại khí trơ có tính phóng xạ, không màu, không mùi, không vị được xem là một mối nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, radon là nguyên nhân gây ung thư phổ biến thứ hai sau hút thuốc lá.

Công ty Daily Habit đã dọa sẽ khởi kiện JTBC, cáo buộc đài này sử dụng máy đo radon rẻ tiền. Daily Habit còn dẫn kết quả một cuộc thanh tra chính thức của Viện Khoa học Cơ bản Hàn Quốc để bác bỏ thông tin của JTBC.



JTBC là 1 trong 4 mạng truyền hình cáp mới ở nước này, có cổ đông lớn nhất là báo JoongAng Ilbo thuộc Tập đoàn JoongAng Group.

Năm ngoái, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã mở cuộc thanh tra sản phẩm băng vệ sinh được bán ra ở nước này sau khi Klean Nara, một công ty sản xuất sản phẩm vệ sinh nổi tiếng ở Hàn Quốc, thu hồi băng vệ sinh vì có những than phiền về những tác dụng phụ do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) gây ra.

Hàng ngàn phụ nữ đã đệ đơn khởi kiện tập thể, dựa trên một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia dân sự nói rằng các sản phẩm của Klean Nara luôn chứa hàm lượng VOC cao bất thường.

Sau đó 1 tháng, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng các sản phẩm trên chứa các hóa chất độc hại ở mức thấp.

Sản phẩm của Daily Habit đã giành được sự ưa chuộng nhờ sử dụng các nguyên liệu hữu cơ.