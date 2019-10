Phụ nữ tắc vòi tử cung có cơ hội mang thai tự nhiên

Trước đó, sau sinh con đầu lòng (14 năm trước), chị N. không thể mang thai lần hai do tắc cả hai vòi tử cung. Tháng 10.2018, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, đã trực tiếp phẫu thuật, nong tắc đoạn gần vòi tử cung cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công khi cả hai bên vòi tử cung đã được thông. 4 tháng sau phẫu thuật, chị N. đã có thai tự nhiên.

BV Phụ sản T.Ư hiện là đơn vị duy nhất trên cả nước áp dụng thành công kỹ thuật nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng trên bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. GS-TS Nguyễn Viết Tiến, người thực hiện kỹ thuật này, cho hay tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung từ 43 - 59%, trong đó vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung (đoạn kẽ, đoạn eo) chiếm khoảng 15 - 25%.

Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên nhân của tắc vòi tử cung là: viêm nhiễm, từng nạo phá thai, hoặc mổ lấy thai. Trên thế giới đang có 3 phương pháp áp dụng để điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung: vi phẫu tái tạo đoạn gần vòi tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm, và nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi. Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật nội soi, nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp nội soi ổ bụng là phương pháp được cho là hiệu quả, an toàn và có thể áp dụng rộng rãi. Chi phí phẫu thuật nong vòi tử cung khoảng 20 triệu đồng, trong khi thụ tinh trong ống nghiệm tốn kém hơn rất nhiều.

Nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi điều trị hiếm muộn được triển khai tại BV Phụ sản T.Ư từ đầu năm 2017, đã phẫu thuật cho 76 bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. Tỷ lệ thành công 68%, tỷ lệ có thai sau nong vòi tử cung 35%. Bệnh nhân sau nong vòi tử cung được theo dõi có thai trong vòng 1 năm. Ngoài ra, với những ca có thai sau nong vòi, không có ca nào chửa ngoài dạ con.