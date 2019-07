Say nắng có thể dẫn đến đột quỵ, ngăn ngừa bằng cách nào?

Say nắng là một tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể của chúng ta tăng hơn 39 độ C. Với chứng say nắng, cơ thể cố gắng hạ nhiệt độ bên trong bằng cách tắt các cơ quan để bảo vệ tim và não, bác sĩ về tim mạch tại Mỹ, Paula Montana De La Cadena, cho biết.

Dấu hiệu ban đầu của say nắng có thể là nóng, đỏ da, chóng mặt, buồn nôn, nhầm lẫn và bất tỉnh. Khi các dấu hiệu say nắng xảy ra thì thay đổi về tình trạng tâm thần sẽ bắt đầu, theo David Geier, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và chuyên gia y học thể thao. Tình trạng tâm thần bất thường có thể biểu hiện như nhầm lẫn, mất phương hướng, phán đoán kém, phối hợp vận động bất thường, co giật hoặc mất ý thức, theo Reader.

Theo một nghiên cứu trong Dịch tễ học chấn thương, mỗi năm có khoảng 4.100 lượt khám tại khoa cấp cứu vì say nắng ở Mỹ. Say nắng là nghiêm trọng và thường nhập viện.

Không giống như kiệt sức do nhiệt có thể được điều trị bằng cách thoát khỏi nhiệt và uống nước mát, say nắng không bao giờ được điều trị tại nhà. Cơn say nắng không được điều trị có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho não, tim, thận và cơ bắp và thậm chí có thể dẫn đến tử vong khi trì hoãn điều trị.

Để giúp ngăn ngừa say nắng vốn có thể dẫn đến đột quỵ , hãy lưu ý những điều sau, theo Reader.

Chơi thể thao

Làm cho cơ thể bị nóng quá mức là nguy cơ bị say nắng. Điều này có thể xảy ra với các vận động viên tập luyện bên ngoài trong những tháng mùa hè. Tiến sĩ Geier nói, trong các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, khi nhiệt độ và độ ẩm ở mức cao nhất trong năm, tức vào mùa hè, thì các vận động viên sẽ dễ bị đột quỵ do say nắng nhất, theo Reader.

Làm việc ngoài trời

Nếu làm việc ngoài trời vào mùa hè này, hãy chú ý nghỉ ngơi và uống nước lạnh . Bất cứ ai làm công việc thể chất như trồng trọt, di chuyển thiết bị nặng hoặc công việc xây dựng đều có nguy cơ bị mất nước, say nắng và ở mức độ thấp hơn đều là thời điểm nguy hiểm bị đột quỵ.

Mất nước

Những người có nhiều nguy cơ bị mất nước, như trẻ em hoặc người già, cũng có nguy cơ bị say nắng cao hơn. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tim hoặc gan, hãy hạn chế thời gian ở nơi nóng và luôn giữ một chai nước bên mình, theo Reader.

Tiến sĩ Montana De La Cadena cho biết, đối với những đối tượng này, quá trình mất nước diễn ra nhanh hơn rất nhiều.