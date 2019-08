Siết chi khám chữa bệnh BHYT: Kiến nghị điều chỉnh dự toán chi cho TP.HCM

PGS-TS Tăng Chí Thượng nói và phân tích ở góc độ quản lý nhà nước về quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), với phương thức giao dự toán chi cho cả năm về lý thuyết là không phải lo nguy cơ vỡ quỹ BHYT, mà có tác dụng tích cực buộc các nhà quản lý bệnh viện (BV) phải “siết” chặt chi tiêu hợp lý, nhưng không được gây ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh (KCB).

Theo ông Thượng, năm 2018, tổng số lượt KCB ngoại trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn là 45,3 triệu lượt, tăng 5,8% so với năm 2017; nội trú là hơn 2,5 triệu lượt, tăng 4% so với năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, số lượt khám tăng 11,6% và số lượt điều trị nội trú tăng 3%, dự báo cả năm 2019 chắc chắn sẽ cao hơn năm 2018, vì theo quy luật thì số lượt KCB 6 tháng cuối năm bao giờ cũng cao hơn nhiều 6 tháng đầu năm. Bình quân năm sau tăng 5% so với năm trước.

Những năm qua, ước tính số bệnh nhân các tỉnh (đa tuyến đến ngoại tỉnh) chiếm gần 50% tổng chi phí KCB BHYT tại các BV trên địa bàn TP, 6 tháng đầu năm 2019 cũng ở mức này và các BV đều lo xu hướng sẽ tăng trong thời gian tới. Đa số bệnh nhân về BV TP mắc bệnh nặng, bệnh lý phức tạp đòi hỏi chi phí điều trị cao.

“Với cách giao dự toán chi như hiện nay, số lượt tăng của mỗi năm sẽ không có trong dự toán chi. Tuy biết rằng vẫn còn cơ chế xem xét điều chỉnh bổ sung dự toán nếu cơ sở y tế giải trình hợp lý, nhưng quy trình không đơn giản. Ngoài ra, giao dự toán chi dựa trên tổng chi phí KCB BHYT của năm trước chưa có tác dụng động viên đối với những địa phương có số thu BHYT tăng cao hơn năm trước”, PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

Với những lý do trên, đại diện ngành y tế TP kiến nghị Hội đồng BHXH VN, Bộ Tài chính , Bộ Y tế xem xét và điều chỉnh kịp thời dự toán chi cho phù hợp với thực tế của từng địa phương nhằm ổn định nguồn thu cho các BV (vốn đang tự chủ tài chính) đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT”.