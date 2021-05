Số người đi xét nghiệm Covid-19 dịch vụ tại Đà Nẵng tăng đột biến

Đại diện Trung tâm cho biết, riêng lượng khách đi lẻ đã tăng gấp 10 lần so với ngày thường và đang có dấu hiệu tăng thêm nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoài ra, mỗi ngày Trung tâm cũng đón thêm nhiều nhóm xét nghiệm theo đoàn, theo công ty, đơn vị.

Lý do gia tăng đột biến, ngoài việc dịch bệnh diễn biến phức tạp, còn do Trung tâm được Viện Pasteur Nha Trang cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định dương tính Covid-19 (từ ngày 24.4). Đây cũng là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên tại Đà Nẵng được Sở Y tế cấp phép phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước đó (từ tháng 8.2020).

Cụ thể, tại Trung tâm đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 8.000 trường hợp, phục vụ tích cực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, đặc biệt vào đợt dịch cao điểm 8.2020, đáp ứng nhu cầu an toàn sản xuất, đi lại, xuất cảnh… Phòng xét nghiệm sinh học phân tử theo tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình tiếp nhận, thao tác xét nghiệm, vận chuyển mẫu/dung dịch, hoạt động với hệ thống máy Realtime PCR, tủ an toàn sinh học cấp II, tủ lạnh âm sâu 80 độ C để lưu mẫu bệnh phẩm dương tính/nghi ngờ…

Đặc biệt, Trung tâm có phòng áp lực âm với hệ thống hút và khử khuẩn vận tốc 1.500m3/giờ, đảm bảo thông khí an toàn vô khuẩn tối đa cho phòng xét nghiệm.