Đà Nẵng xuất hiện thêm 1 ca dương tính với Covid-19

Theo đó, trong quá trình rà soát các trường hợp F của BN 2982 đã phát hiện nữ nhân viên tên H. làm việc tại khách sạn Phú An (đường 2.9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) dương tính lần 1 với Covid-19. Đây cũng là nơi làm việc của nam thanh niên (28 tuổi, ngụ tại TP.Hội An, Quảng Nam, làm việc tại khách sạn Phú An) vừa được Bộ Y tế công bố là BN 2982.