‘Khả năng bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng liên quan đến chuyên gia Trung Quốc’

Theo báo cáo Sở Y tế Quảng Nam tại cuộc họp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Liên quan đến bệnh nhân 2982 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng (nam, 28 tuổi, địa chỉ tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện đang làm việc tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), hiện ngành y tế đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 35 trường hợp F1; cách ly tại nhà và nơi lưu trú 34 trường hợp F2. Ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 tại Đà Nẵng có lịch sử di chuyển dày đặc

Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam cho hay, có hai trường hợp cách ly xong 14 ngày nhưng vẫn phát bệnh và cho kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19; điều này cho thấy tới đây có thể chúng ta phải đổi mặt với một đợt bùng dịch rất mạnh.

Ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến bệnh nhân 2982 Ảnh: Mạnh Cường

“Liên quan đến ca dương tính Covid-19 là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An có thể liên quan đến ca bệnh chuyên gia Trung Quốc và ca này đi rất nhiều nơi. Với tình hình này, chúng ta kiên quyết, tập trung cho TP.Hội An truy vết. Chúng ta phải dự lường Hội An sẽ thành một "ổ dịch" nếu như không kịp thời ngăn chặn, truy vết, cách ly, dập dịch”, ông Kiệm nói.

Theo ông Kiệm, hiện nay máy xét nghiệm vẫn chưa mua xong, vật tư, sinh phẩm y tế không còn nữa và đã đề xuất mua cho năm 2021 từ đầu năm nay nhưng quy trình vẫn chưa xong. Sắp tới đây, nếu lấy mẫu xết nghiệm Covid-19 diện rộng thì sẽ thiếu hụt vô cùng.

Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, liên quan đến tình hình dịch nước bạn Lào, theo thống kê mới nhất ngày 3.5 đã có 966 ca, gần như toàn bộ các tỉnh đối diện với biên giới Việt Nam đều có ca nhiễm.

“Chỉ trong tháng 4.2021, lực lượng chức năng bắt giữ 17 vụ với 43 đối tượng vượt biên trái phép chủ yếu là người Mông từ phía bắc vào..." , đại tá Thông nói.

Theo đại tá Thông, hiện nay tại khu vực biên giới lực lượng đang duy trì 21 chốt với khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường chốt chặn 24/24 các đường mòn, lối mở, phối hợp với lực lượng chức năng Lào tăng cường tuần tra, thường xuyên trao đổi tình hình về dịch bệnh để đảm bảo công tác phòng, chống dich.

2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã đến những đâu ở Đà Nẵng?

Sáng 4.5, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 2982 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng (nam, 28 tuổi, địa chỉ tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), đang làm việc tại Q.Hải Châu, (TP.Đà Nẵng) từ ngày 29.4.

Ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 là một nam thanh niên có địa chỉ thường trú tại TP.Hội An, với lịch trình đi lại rất phức tạp, chiều tối 3.5, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có công văn về việc điều tra xác minh, truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh này.

Theo đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán đối với các địa điểm có liên quan đến yếu tố dịch tễ của ca mắc Covid-19 tại TP.Hội An. Tiến hành truy vết, xác định nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 thứ 2982.