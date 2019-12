Tại 25 FIT, giảm mỡ cấp tốc không còn là viễn tưởng

Tại 25 FIT, chỉ cần tập 2 lần/tuần, mỗi lần 20 phút là người tập sẽ nhận được kết quả hơn mong đợi.

Vì sao máy tập EMS giúp đem lại hiệu quả khác biệt?

EMS là công nghệ kích thích cơ bằng xung điện có từ thế kỷ thứ 17. Thông thường, để cơ bắp co lại, não của bạn phải gửi một xung điện đến tế bào thần kinh trong các sợi cơ. Về cơ bản, EMS bắt chước những gì bộ não của bạn làm trong kịch bản này: các xung điện được tạo ra bởi một thiết bị đặc biệt, truyền đến da bằng các điện cực và truyền trực tiếp vào từng nhóm cơ. Các xung động này làm cho các cơ co lại, rất giống với cách các cơ thực sự di chuyển trong khi tập luyện cường độ cao. Kết hợp máy tập EMS với các động tác nhắm vào từng nhóm cơ cụ thể sẽ giúp cho cả nhóm cơ sâu và cơ bề mặt hoạt động cùng một lúc, do đó cơ thể đốt cháy nhiều calories hơn, dẫn đến giảm mỡ và làm săn chắc cơ thể hiệu quả.

Trải nghiệm máy tập EMS

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những người thực hiện chương trình squat kéo dài 6 tuần với máy tập EMS có sự cải thiện sức mạnh lớn hơn so với những người không sử dụng EMS. Một buổi tập kéo dài 20 phút tại 25 FIT, bạn sẽ đốt cháy khoảng 1.200 calories và 1 tháng tập tại 25 FIT sẽ tương đương với 4 tháng tập gym thông thường. 100% người tập công nhận cơ thể có sự thay đổi đáng kể như săn chắc, giảm cân, giảm đau nhức… sau 1 tháng tập luyện.

25 FIT là thương hiệu hàng đầu trong việc thay đổi tư duy tập luyện của người Việt

Những năm gần đây, người Việt ngày càng có ý thức giữ gìn sức khỏe và cải thiện vóc dáng thông qua tập luyện. Tuy nhiên, ở các thành phố lớn, với lịch làm việc bận rộn cùng điều kiện giao thông khó khăn là nguyên nhân cản trở nhiều người đến với phòng tập. 25 FIT ra đời đã giải quyết các vấn đề đó bằng việc tối ưu hóa các tiện ích tập luyện.

Đúng như tên gọi 25 FIT - 25 minutes to get fit (25 phút để có thân hình thon gọn), người tập chỉ cần bỏ ra 5 phút chuẩn bị và 20 phút tập. Họ không cần mang theo quần áo giày tập, nước uống. Không cần bỏ ra hàng giờ cho việc tập các loại máy tại phòng gym truyền thống, đó là chưa kể đến thời gian phải xếp hàng chờ đợi, tắm rửa. Ngoài ra, với máy tập EMS tại 25 FIT người tập sẽ tránh được những chấn thương phổ biến trong tập luyện.

Máy tập EMS tại 25 FIT đang rất thành công tại châu Âu

Mô hình tập luyện với máy tập EMS đang rất thành công ở châu Âu với khoảng hơn 6.000 trung tâm, riêng tại Đức đã có hơn 1.700 trung tâm. 25 FIT hiện đang có 2 chi nhánh tại TP.HCM, dự kiến đến năm 2020, công ty sẽ mở 10 chi nhánh tại các thành phố lớn. Khi đó, người tập chỉ cần kiểm tra trên app để xem vị trí chi nhánh nào gần nhất và thực hiện đặt hẹn là có thể đến tập. Có thể thấy mô hình tập luyện với máy tập EMS là lựa chọn hàng đầu cho những doanh nhân bận rộn, nhân viên văn phòng, người tuổi trung niên bị dư cân, dư mỡ, cơ thể chảy sệ, người có vấn đề xương khớp không thể tập gym, các đối tượng bị thoái hóa cột sống, đau nhức cổ, vai, gáy do bệnh văn phòng gây nên. Người cao tuổi không thể vận động mạnh hoàn toàn có thể tập với máy EMS để tăng sức mạnh của cơ bắt, cải thiện sức khỏe.

Đông đảo khách mời tham dự sự kiện

