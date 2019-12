Sự cố hy hữu: Ghép nhầm thận cho bệnh nhân cùng tên, cùng tuổi

Vụ việc hy hữu này xảy ra tại bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes Hospital ở thành phố Camden, bang New Jersey, Mỹ. Theo truyền thông địa phương, điều may mắn là sự cố nhầm lẫn này lại mang đến kết thúc tốt đẹp cho cả hai bệnh nhân.

Bệnh viện thông báo họ đã thực hiện một ca ghép tạng nhầm vào ngày 18.11. Thay vì ghép thận cho một bệnh nhân đã được xác định trước, các bác sĩ lại ghép nhầm cho một bệnh nhân 51 tuổi có cùng tên, cùng tuổi, theo BBC.

Điều may mắn là mặc dù ghép nhầm nhưng quả thận hiến lại phù hợp. Ca ghép tạng diễn ra thành công. Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn này, bệnh viện đã lập tức thông báo cho tổ chức điều phối mạng lưới hiến tạng và cơ quan y tế của bang New Jersey.

Bệnh viện cũng thông báo người không được ghép thận ban đầu cũng đã tìm được nguồn tạng hiến. Ca phẫu thuận ghép tạng cho bệnh nhân này diễn ra 6 ngày sau vụ việc nhầm lẫn. Cả hai người đều đang phục hồi tốt.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm sâu sắc với những người đã đặt sinh mang họ vào tay chúng tôi. Những nhầm lẫn như vậy là rất hiếm”, bệnh viện cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng thừa nhận nhầm lẫn hoàn toàn có thể tránh được ngay cả khi hai bệnh nhân cùng tên, cùng tuổi. Việc xác minh thêm một số thông tin cá nhân có thể ngăn một vụ việc tương tự lặp lại, theo Philly Voice.