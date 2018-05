Suất ăn công nhân từ 11.000 - 14.000 đồng vẫn phổ biến

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai, trong 3 năm gần đây tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn có chiều hướng tăng dần về số ca mắc và người tử vong. Cụ thể, trong năm 2015 có 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 167 người mắc; năm 2016 xảy ra 5 vụ với 205 người mắc; riêng năm 2017 tăng lên 8 vụ với 307 người mắc, đặc biệt có 1 người tử vong.

Về nguyên nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho rằng do tập quán ăn uống, trình độ dân trí, thu nhập thấp dẫn đến việc sử dụng thực phẩm giá rẻ, không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó việc kiểm soát nguyên liệu thực phẩm đầu vào tại một số bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp vẫn chưa được thực hiện tốt; giá trị suất ăn còn thấp, suất ăn trung bình từ 11.000 - 14.000 đồng vẫn còn phổ biến nên chất lượng bữa ăn kém.