Suy kiệt do bị nuốt nghẹn suốt 20 năm

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt (nặng 40 kg, cao 1 m 60), chỉ số cơ thể BMI là 15,6 (tình trạng suy dinh dưỡng thể nặng). Bệnh nhân đã được khám ở bệnh viện tuyến dưới, được chẩn đoán túi thừa thực quản và co thắt tâm vị, được điều trị nội khoa nhiều đợt nhưng không đỡ. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, đau tức ngực , nôn sau ăn khiến cơ thể sụt cân và suy kiệt do thiếu hụt dinh dưỡng nặng.

Người nhà cho biết: “Suốt 20 năm, ông cứ ăn vào là nôn ra hết sạch’’.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả chẩn đoán cho thấy thực quản bị giãn rộng, ứ đọng thức ăn. Giãn toàn bộ thực quản là hậu quả của tình trạng tâm vị co bóp chặt nhiều năm.

Qua thăm khám, bác sĩ cũng phát hiện bệnh nhân có nhiều sỏi trong ống mật chủ, trên đoạn dài khoảng 30 mm. Bệnh nhân được chẩn đoán bị co thắt tâm vị, sỏi ống mật chủ, viêm phổi, suy kiệt nặng. Trong đó, co thắt tâm vị chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân khó ăn, nôn ngay sau ăn, viêm phổi hít phải trong nhiều năm qua.

TS-BS Trần Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cùng ê kíp đã thực hiện phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân, tiến hành cắt cơ thực quản, tâm vị và mở ống mật chủ lấy sỏi cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã thực hiện được 2 mục tiêu: điều trị co thắt tâm vị và lấy sỏi trong ống mật chủ.

Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân được tập ăn bằng đường miệng. 2 tuần sau mổ, bệnh nhân đã ăn uống được bình thường, không còn tình trạng nôn, ợ chua, ợ nóng sau ăn.

TS-BS Trần Mạnh Hùng cho biết, co thắt tâm vị là bệnh do cơ thắt dưới của thực quản không còn khả năng tự mở ra khi có phản xạ nuốt , vì vậy thức ăn từ thực quản khó hoặc không xuống được dạ dày, khiến bệnh nhân bị “nghẹn”. Co thắt tâm vị là một bệnh hiếm gặp nên rất dễ bị bỏ qua.