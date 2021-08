Tại sao mệt mỏi vẫn xuất hiện dù chúng ta ở nhà?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX từ Nhật Bản được nghiên cứu dựa trên tinh chất “Sesamin” từ hạt mè tự nhiên sở hữu “sức mạnh chống oxy hóa”. Tinh chất này sẽ giúp loại bỏ các “oxy hoạt tính” sinh ra bên trong cơ thể do stress và ô nhiễm môi trường gây ra. Cơ thể tích tụ quá nhiều “oxy hoạt tính” là nguyên nhân gây nên cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống, mất ngủ và thậm chí là lão hóa sớm. Vì vậy, hãy bổ sung tinh chất “Sesamin” từ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX - hỗ trợ quá trình “chống oxy hóa” để cải thiện mệt mỏi và mang đến giấc ngủ ngon mỗi ngày. Để biết thêm thông tin về Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX, truy cập ngay link: https://bit.ly/3y3IK11 * Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản thuộc Tập đoàn Suntory. * GPQC số: 01195/2019/ATTP-XNQC * Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.