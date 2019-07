Tạm ngừng hoạt động 2 cơ sở nấu tiệc cưới nghi gây ngộ độc thực phẩm

Ngày 15.7, bà Lê Thị Châu, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở phục vụ tiệc cưới Văn On và Diệu Phú (H.Cư M’gar, Đắk Lắk) do liên quan đến nghi vấn để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, hai cơ sở này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm dùng phục vụ các đám cưới; thiếu nhiều hồ sơ trong sản xuất kinh doanh như: không có hợp đồng cung cấp nguyên liệu, không có hóa đơn chứng từ truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Cả hai cơ sở đều có nhiều đầu mối cung cấp nguyên liệu, gây khó khăn trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm phục vụ các đám cưới…

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã yêu cầu 2 cơ sở Văn On và Diệu Phú tạm ngừng sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm đến khi có kết quả xử lý cuối cùng.

Đơn vị cũng lấy 6 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và 11 mẫu thực phẩm từ 2 cơ sở trên để gửi đi kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc tập thể.

Cũng theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 15.7, tổng số bệnh nhân nhập viện trong 2 vụ ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới đã tăng lên 326 người.

Cụ thể, có 150 người dự đám cưới trưa 13.7 tại gia đình bà P.T.M.T, ở xã Ea Wer, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) do cơ sở Văn On phục vụ phải nhập viện điều trị do có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Đến sáng 15.7, có 12 người đã xuất viện.

Cùng thời điểm, có 176 người dự tiệc cưới tại gia đình ông L.C.T, ở xã Chư Kbô, H.Krông Búk (Đắk Lắk) do cơ sở Diệu Phú phục vụ, phải nhập viện điều trị tại 6 bệnh viện ở TX.Buôn Hồ và TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).