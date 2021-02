Thấy 5 dấu hiệu nguy hiểm này, đi gặp bác sĩ ngay!

Đã có sự sụt giảm đáng kể lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện trong năm qua. Tiến sĩ Deborah Lee, một bác sĩ ở Anh, khuyên: “Có một số dấu hiệu bệnh bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn phát hiện bệnh sớm hơn, thì cơ hội khỏi bệnh càng cao".

Dưới đây là danh sách 5 dấu hiệu nguy hiểm cần đến chuyên gia y tế, hãy xem liệu bạn hay người thân có mắc phải không, theo Eat This, Not That!

1. Đi gặp bác sĩ ngay nếu bạn gặp khó khăn khi thở

Bác sĩ Leann Poston cho biết: “Nhiều tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp bao gồm hen suyễn, phản ứng dị ứng nghiêm trọng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim và cục máu đông ở phổi. Nếu bạn bị khó thở, đặc biệt là khi nghỉ ngơi, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của tình trạng thiếu ô xy, ngón tay hoặc môi bị xanh, hãy gọi cấp cứu”.

Nên nhớ, khó thở cũng có thể cho thấy bạn bị nhiễm Covid-19.

2. Bị nôn hoặc ho ra một lượng máu lớn

Tiến sĩ Poston nói: “Một lượng lớn máu, không phải là một vệt hoặc vệt trong chất nhầy hoặc mũi có máu, có thể là do vết loét chảy máu, tổn thương mạch máu hoặc nhiễm trùng phổi nặng. Hãy gọi trợ giúp khẩn cấp, đặc biệt là nếu bạn bị chóng mặt khi đứng hoặc có các triệu chứng hoặc dấu hiệu sốc”, theo Eat This, Not That!

3. Có một khối u vú

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường hoặc nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở ngực, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn Ảnh: Shutterstock

“Một khối ung thư vú có thể cảm thấy cứng và thường có hình dạng bất thường. Nó thường không gây đau đớn, nhưng cơn đau không có nghĩa là nó không phải là ung thư vú”, Crystal Fancher, bác sĩ phẫu thuật ung thư vú tại Trung tâm vú Margie Petersen cho biết.

Theo bác sĩ Fancher, không thể chẩn đoán ung thư vú chỉ bằng cách chạm vào. Vì vậy nếu bạn cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường hoặc nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở ngực, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

4. Bị đau mạn sườn đột ngột

“Đau mạn sườn đột ngột (khu vực ngay dưới mặt sau của khung xương sườn) có thể cho thấy một viên sỏi thận đang di chuyển. Loại đau này thường là chuột rút hoặc đau nhói và có thể tăng lên rồi giảm xuống”, S. Adam Ramin, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu và là giám đốc y tế của Urology Cancer Specialists cho biết.

Bác sĩ Ramin cho biết thêm: “Nó cũng có thể tỏa ra từ phía sau ra phía trước của bụng cho đến tận háng. Cơn đau đi kèm với buồn nôn, nôn mửa cũng như tiểu ra máu”.

5. Cảm thấy bìu có thay đổi

“Khuyến khích nam giới tự kiểm tra tinh hoàn hằng tháng là cách tốt nhất để tìm ra các triệu chứng không đau như sự thay đổi kích thước của một bên tinh hoàn, một vết sưng hoặc cục u không đau hoặc tụ dịch xung quanh bìu”, tiến sĩ Ramin nói.

Tiến sĩ Ramin nói thêm: “Các triệu chứng khác bao gồm đau bụng, đau lưng và ho. Khi đối mặt với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nhờ người nhà hoặc bạn bè kiểm tra kỹ các cục u và sau đó hãy đi gặp bác sĩ”, theo Eat This, Not That!